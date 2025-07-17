Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа и просит отложить санкции - Фицо
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит инициативу ЕС REPowerEU по отказу от российского газа с 2028 года. Словакия связывает этот вопрос с 18-м пакетом санкций против РФ, требуя отсрочки голосования.
Словакия никогда не поддержит инициативу Европейского союза REPowerEU, которая предусматривает отказ от российского газа с 1 января 2028 года. Об этом в открытом письме к президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает УНН.
Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU в сфере поставок газа, поскольку она нанесет ущерб словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС. Представлением этого предложения ЕК грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Евросоветом
По словам политика, он полностью осознает, что Словакия не может воспользоваться своим правом вето в отношении предложения REPowerEU.
Мы считаем это предложение санкционным и поэтому, естественно, связываем его с предложенным 18-м пакетом санкций против РФ. Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после того, как будут решены существенные риски, связанные с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года
Он отметил, что инициативу Европейского Союза не поддерживают ни словацкие оппозиционные партии, ни бизнес.
"В этих обстоятельствах я прошу Вас использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Еврокомиссией, в частности в интересах четкого толкования обязательств, которые ЕК берет на себя на политическом уровне и которые сформулированы в Вашем письме от 15 июля 2025 года. До того времени Словакия будет просить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций", - написал Фицо в письме.
Напомним
Министры иностранных дел стран ЕС 16 июля не достигли соглашения по 18-му пакету санкций против РФ. Обсуждение вопроса может возобновиться в пятницу, несмотря на оптимизм Польши и сопротивление Словакии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении отложить голосование по 18-му пакету санкций ЕС против России. Словакия стремится к исключению, которое позволит ей выполнить контракт с "Газпромом" до 2034 года, отклоняя предложение ЕК о прекращении поставок российского газа с 2028 года.
Фицо ответил Фиале на письмо о 18-м пакете санкций: "Уважайте словацкий национально-государственный интерес"14.07.25, 18:35 • 12267 просмотров