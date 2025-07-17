Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа и просит отложить санкции - Фицо

Словакия никогда не поддержит инициативу Европейского союза REPowerEU, которая предусматривает отказ от российского газа с 1 января 2028 года. Об этом в открытом письме к президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает УНН.

Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU в сфере поставок газа, поскольку она нанесет ущерб словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС. Представлением этого предложения ЕК грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Евросоветом - говорится в письме Фицо, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

По словам политика, он полностью осознает, что Словакия не может воспользоваться своим правом вето в отношении предложения REPowerEU.

Мы считаем это предложение санкционным и поэтому, естественно, связываем его с предложенным 18-м пакетом санкций против РФ. Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после того, как будут решены существенные риски, связанные с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года - сообщил премьер-министр Словакии.

Он отметил, что инициативу Европейского Союза не поддерживают ни словацкие оппозиционные партии, ни бизнес.

"В этих обстоятельствах я прошу Вас использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Еврокомиссией, в частности в интересах четкого толкования обязательств, которые ЕК берет на себя на политическом уровне и которые сформулированы в Вашем письме от 15 июля 2025 года. До того времени Словакия будет просить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций", - написал Фицо в письме.

Напомним

Министры иностранных дел стран ЕС 16 июля не достигли соглашения по 18-му пакету санкций против РФ. Обсуждение вопроса может возобновиться в пятницу, несмотря на оптимизм Польши и сопротивление Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении отложить голосование по 18-му пакету санкций ЕС против России. Словакия стремится к исключению, которое позволит ей выполнить контракт с "Газпромом" до 2034 года, отклоняя предложение ЕК о прекращении поставок российского газа с 2028 года.

Фицо ответил Фиале на письмо о 18-м пакете санкций: "Уважайте словацкий национально-государственный интерес"