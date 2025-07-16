Країни ЄС знову не погодили 18-й пакет санкцій проти росії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні, 16 липня, не змогли досягти угоди щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти рф. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Сьогодні не було зеленого світла щодо російських санкцій під час дебатів з європейськими послами. Вони можуть повернутися до цього питання в п'ятницю - повідомив Йозвяк.

Доповнення

Виступаючи в Любліні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив оптимістичну думку, що вже незабаром Європейський Союз може ухвалити 18-й пакет санкцій проти росії. Це має статися попри публічний опір Словаччини, яка вчора його заблокувала.

Нагадаємо

15 липня Європейському Союзу не вдалося досягти угоди щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі опозиції Мальти та Словаччини.