Страны ЕС снова не согласовали 18-й пакет санкций против россии

Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня, 16 июля, не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций ЕС против рф. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Сегодня не было зеленого света по российским санкциям во время дебатов с европейскими послами. Они могут вернуться к этому вопросу в пятницу - сообщил Йозвяк.

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Выступая в Люблине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил оптимистичное мнение, что уже вскоре Европейский Союз может принять 18-й пакет санкций против россии. Это должно произойти несмотря на публичное сопротивление Словакии, которая вчера его заблокировала.

Напомним

15 июля Европейскому Союзу не удалось достичь соглашения по 18-му пакету санкций ЕС против рф на фоне оппозиции Мальты и Словакии.