Переговори щодо 18 пакету санкцій відбуваються просто зараз - Сікорскьий
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив оптимізм щодо швидкого ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії. Це станеться попри публічний опір Словаччини, яка заблокувала його напередодні.
Виступаючи в Любліні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив оптимістичну думку, що вже незабаром Європейський Союз може ухвалити 18-й пакет санкцій проти росії. Це має статися попри публічний опір Словаччини, яка вчора його заблокувала, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Що стосується пакету санкцій, то ці переговори відбуваються буквально зараз у Брюсселі
Також коментуючи брехливі заяви росії про те, що Україна нібито затримує мирні переговори, Сікорський зазначив, що "ця війна може закінчитися за п'ять хвилин, без будь-яких переговорів, якщо путін накаже російській армії відступити до міжнародно визнаного кордону".
Доповнення
Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви зустрілися в Любліні, підтвердивши підтримку України на шляху до ЄС та НАТО. Вони закликали до посилення санкційного тиску на росію та негайного припинення вогню.