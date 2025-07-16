Переговори щодо 18 пакету санкцій відбуваються просто зараз - Сікорскьий

Виступаючи в Любліні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив оптимістичну думку, що вже незабаром Європейський Союз може ухвалити 18-й пакет санкцій проти росії. Це має статися попри публічний опір Словаччини, яка вчора його заблокувала, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Що стосується пакету санкцій, то ці переговори відбуваються буквально зараз у Брюсселі – сказав він, натякнувши, що сподівається на хороший результат.

Також коментуючи брехливі заяви росії про те, що Україна нібито затримує мирні переговори, Сікорський зазначив, що "ця війна може закінчитися за п'ять хвилин, без будь-яких переговорів, якщо путін накаже російській армії відступити до міжнародно визнаного кордону".

Доповнення

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви зустрілися в Любліні, підтвердивши підтримку України на шляху до ЄС та НАТО. Вони закликали до посилення санкційного тиску на росію та негайного припинення вогню.