Санкційний тиск на рф та підтримка України на шляху до ЄС й НАТО: заява глав МЗС Люблінського трикутника

У спільній заяві міністрів закордонних справ Люблінського трикутника до якого входить Україна, Польща та Литва йдеться про санаційний тиск на росію, негайне припинення вогню з боку рф, підтримку Києва на його шляху до вступу в ЄС й членства в НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

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16 липня 2025 року міністри закордонних справ держав-учасниць Люблінського трикутника – України, Литовської Республіки та Республіки Польща – зустрілися в Любліні, щоб відзначити 5-ту річницю формату Люблінського трикутника та обговорити співпрацю в майбутньому.

Очільники МЗС Литви, Польщі та України одноголосно:

· наголосили на значній ролі всебічної співпраці в рамках Люблінського трикутника для забезпечення регіональної безпеки;

· підтвердили важливість продовження тристоронньої співпраці у військовій та оборонній сферах, прикладом чого є Литовсько-Польсько-Українська бригада (LITPOLUKRBRIG), яка цього року відзначає своє 10-річчя;

· підтвердили нашу відданість подальшому виконанню Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща, підписаної 8 липня 2024 року у Варшаві, та Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою, підписаної 27 червня 2024 року у Брюсселі;

· підтримали необхідність подальших дій щодо протидії гібридним загрозам, особливо щодо кібербезпеки, зокрема в євроатлантичному форматі; енергетичної безпеки та використання Росією енергії як інструмент геополітичного тиску та шантажу; вирішення проблеми тіньового флоту росії;

· наголосили на важливості координації в рамках інших регіональних форматів та міжнародних організацій у зусиллях щодо підвищення стійкості;

· наголосили на важливості співпраці у боротьбі з FIMI, дезінформацією та історичним ревізіонізмом; встановлення винних у шкідливому впливі на інформаційне середовище у наших країнах; подальшу координацію в рамках однодумців у цьому напрямі у рамках відповідних форматів та міжнародних організацій;

· підтвердили нашу відданість продовженню політико-дипломатичної співпраці, спрямованої на відновлення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні, невід'ємною частиною якого є відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води, зокрема шляхом участі в міжнародних форумах;

· наполегливо закликали росію погодитися на повне і негайне припинення вогню і продемонструвати щиру готовність до участі в конструктивному мирному процесі, що веде до припинення незаконної, жорстокої і нічим не спровокованої агресивної війни Росії, беручи до уваги, що Україна продемонструвала готовність розпочати такі переговори. У зв'язку з цим було наголошено на необхідності посилення тиску на росію за допомогою негайного введення жорстких санкцій та зміцнення переговорних позицій України за допомогою адекватної військової допомоги та спільних зусиль щодо забезпечення надійних довгострокових гарантій безпеки;

· засудили системні військові злочини, злочини проти людяності та інші порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, які вчиняються російськими військами в Україні протягом понад 10 років, включаючи, крім іншого, навмисні, невибіркові напади на цивільне населення, а також на цивільну інфраструктуру енергетичної та ядерної енергетики та об'єкти культурної спадщини, порушення Женевських конвенцій у контексті поводження з полоненими, застосування до них катувань та проведення позасудових страт;

· засудили незаконну депортацію та примусове переміщення росією тисяч українців, включаючи дітей, з тимчасово окупованих територій України та в межах них, а також постійне порушення росією прав людини громадян України на тимчасово окупованій території України;

· наголосили на необхідності звільнення росією всіх затриманих громадян України: військовополонених, інтернованих, цивільних осіб, насильно переміщених та депортованих осіб, включаючи дітей;

· підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до вступу до Європейського Союзу та визнали реформи, здійснені у цьому напрямку, розглядаючи розширення на основі заслуг як геостратегічну інвестицію у мир, безпеку, стабільність та процвітання в Європі, а також постійну підтримку України на її шляху до членства в НАТО, що є важливим для архітектури безпеки нашого континенту;

· наголосили на важливості збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні;

· підтвердили готовність брати участь у відновленні та реконструкції України, зокрема через спільні ініціативи в рамках Плану "Україна" (ЄС), G7+ та ООН, у відповідь на агресивну війну росії;

· наполегливо закликали до подальшого посилення санкційного тиску на росію та білорусь, а також на інших міжнародних суб'єктів, які прямо чи опосередковано беруть участь у сприянні та підтримці російської агресивної війни проти України, зокрема, шляхом подальшого націлювання на російський енергетичний і фінансовий сектори, включаючи "тіньовий флот" росії, і посилення доки не буде досягнуто всеосяжного, справедливого та міцного миру, заснованого на повному дотриманні принципів міжнародного права, включаючи Статут ООН, і доки не буде повністю відновлено територіальну цілісність України;

· закликали до використання російських заморожених активів для підтримки відбудови України та компенсації величезної шкоди, завданої українському народу;

· наголосили на важливості зміцнення культурної та гуманітарної співпраці у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам'яті;

· заявили про готовність заохотити президентів України, Литовської Республіки та Республіки Польща провести майбутню президентську зустріч Люблінського трикутника в Києві;

· домовилися зустрітися на рівні міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві;

· визнали ефективність багаторівневої співпраці в рамках Люблінського трикутника та підтвердили готовність до її подальшого поглиблення в усіх аспектах, що є спільно актуальними для України, Литовської Республіки та Республіки Польща.

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