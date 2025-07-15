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ЄС запропонував Словаччині низку зобов'язань на тлі прагнень розблокувати санкції проти рф - Reuters

Київ • УНН

 • 2160 перегляди

Європейська комісія співпрацює зі Словаччиною для вирішення її занепокоєнь щодо плану ЄС про поетапну відмову від імпорту російського газу до 2028 року. Братислава блокує пакет санкцій, побоюючись дефіциту та зростання цін.

ЄС запропонував Словаччині низку зобов'язань на тлі прагнень розблокувати санкції проти рф - Reuters

Європейська комісія працюватиме над усуненням занепокоєння Словаччини щодо плану ЄС щодо поетапної відмови від імпорту російського газу, з посиланням на лист повідомляє Reuters, вказуючи, що це відбувається тоді, як Брюссель намагається укласти угоду про нові санкції ЄС проти росії, пише УНН.

Деталі

Словаччина блокує останній пакет санкцій ЄС проти росії за вторгнення в Україну доти, доки не буде знято її побоювання з приводу окремої пропозиції ЄС про поетапну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Словаччина стверджує, що відмова від російського газу може призвести до дефіциту, зростання цін та транзитних зборів, а також до позовів про відшкодування збитків від російського постачальника "Газпрому".

Як випливає із листа, з яким ознайомилося агентство Reuters, Єврокомісія "зобов'язалася співпрацювати з Братиславою для вирішення цих проблем".

Єврокомісія роз'яснить, як можна запровадити "екстрене гальмування" у разі різкого зростання цін на газ через дефіцит постачань у період поетапної відмови від російського газу, ідеться у листі, адресованому прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо та підписаному головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише видання.

"Ми тісно співпрацюємо з державами-членами, які найбільше зацікавлені в цьому, зокрема, зі Словаччиною, щоб забезпечити поступовість і скоординованість загальноєвропейської поетапної відмови від імпорту російських енергоносіїв", - ідеться у листі.

Брюссель також розробить рішення, спрямоване на зниження витрат на транскордонні тарифи на газ та нафту для Словаччини, сказано у листі, датованому вівторком.

У листі також йдеться про готовність ЄС втрутитися у можливі судові провадження, пов'язані з відмовою від російського газу.

"ЄС має намір досягти угоди щодо пакету санкцій у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі", вказує видання. Нові санкції вимагають схвалення всіх 27 країн-членів ЄС.

Пропозиції ЄС про заборону російського газу до 1 січня 2028 року (з поступовою відмовою, починаючи з наступного року) вимагають підтримки більшості країн для їхнього ухвалення, а це означає, що Словаччина не може сама накласти на них вето, зазначає видання.

Мальта та Словаччина досі блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти рф, можливо, буде рішення завтра - ЗМІ15.07.25, 13:27 • 2828 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Газпром
Європейська комісія
Reuters
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
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