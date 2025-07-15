ЄС запропонував Словаччині низку зобов'язань на тлі прагнень розблокувати санкції проти рф - Reuters

Європейська комісія працюватиме над усуненням занепокоєння Словаччини щодо плану ЄС щодо поетапної відмови від імпорту російського газу, з посиланням на лист повідомляє Reuters, вказуючи, що це відбувається тоді, як Брюссель намагається укласти угоду про нові санкції ЄС проти росії, пише УНН.

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Словаччина блокує останній пакет санкцій ЄС проти росії за вторгнення в Україну доти, доки не буде знято її побоювання з приводу окремої пропозиції ЄС про поетапну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Словаччина стверджує, що відмова від російського газу може призвести до дефіциту, зростання цін та транзитних зборів, а також до позовів про відшкодування збитків від російського постачальника "Газпрому".

Як випливає із листа, з яким ознайомилося агентство Reuters, Єврокомісія "зобов'язалася співпрацювати з Братиславою для вирішення цих проблем".

Єврокомісія роз'яснить, як можна запровадити "екстрене гальмування" у разі різкого зростання цін на газ через дефіцит постачань у період поетапної відмови від російського газу, ідеться у листі, адресованому прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо та підписаному головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише видання.

"Ми тісно співпрацюємо з державами-членами, які найбільше зацікавлені в цьому, зокрема, зі Словаччиною, щоб забезпечити поступовість і скоординованість загальноєвропейської поетапної відмови від імпорту російських енергоносіїв", - ідеться у листі.

Брюссель також розробить рішення, спрямоване на зниження витрат на транскордонні тарифи на газ та нафту для Словаччини, сказано у листі, датованому вівторком.

У листі також йдеться про готовність ЄС втрутитися у можливі судові провадження, пов'язані з відмовою від російського газу.

"ЄС має намір досягти угоди щодо пакету санкцій у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі", вказує видання. Нові санкції вимагають схвалення всіх 27 країн-членів ЄС.

Пропозиції ЄС про заборону російського газу до 1 січня 2028 року (з поступовою відмовою, починаючи з наступного року) вимагають підтримки більшості країн для їхнього ухвалення, а це означає, що Словаччина не може сама накласти на них вето, зазначає видання.

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