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ЕС предложил Словакии ряд обязательств на фоне стремлений разблокировать санкции против РФ - Reuters

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Европейская комиссия сотрудничает со Словакией для решения ее обеспокоенностей относительно плана ЕС о поэтапном отказе от импорта российского газа до 2028 года. Братислава блокирует пакет санкций, опасаясь дефицита и роста цен.

ЕС предложил Словакии ряд обязательств на фоне стремлений разблокировать санкции против РФ - Reuters

Европейская комиссия будет работать над устранением обеспокоенности Словакии по поводу плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского газа, со ссылкой на письмо сообщает Reuters, указывая, что это происходит тогда, когда Брюссель пытается заключить соглашение о новых санкциях ЕС против России, пишет УНН.

Детали

Словакия блокирует последний пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину до тех пор, пока не будут сняты ее опасения по поводу отдельного предложения ЕС о поэтапном отказе от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

Словакия утверждает, что отказ от российского газа может привести к дефициту, росту цен и транзитных сборов, а также к искам о возмещении убытков от российского поставщика "Газпрома".

Как следует из письма, с которым ознакомилось агентство Reuters, Еврокомиссия "обязалась сотрудничать с Братиславой для решения этих проблем".

Еврокомиссия разъяснит, как можно ввести "экстренное торможение" в случае резкого роста цен на газ из-за дефицита поставок в период поэтапного отказа от российского газа, говорится в письме, адресованном премьер-министру Словакии Роберту Фицо и подписанном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет издание.

"Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами, которые больше всего заинтересованы в этом, в частности, со Словакией, чтобы обеспечить постепенность и скоординированность общеевропейского поэтапного отказа от импорта российских энергоносителей", - говорится в письме.

Брюссель также разработает решение, направленное на снижение затрат на трансграничные тарифы на газ и нефть для Словакии, сказано в письме, датированном вторником.

В письме также говорится о готовности ЕС вмешаться в возможные судебные разбирательства, связанные с отказом от российского газа.

"ЕС намерен достичь соглашения по пакету санкций во вторник на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе", указывает издание. Новые санкции требуют одобрения всех 27 стран-членов ЕС.

Предложения ЕС о запрете российского газа до 1 января 2028 года (с постепенным отказом, начиная со следующего года) требуют поддержки большинства стран для их принятия, а это означает, что Словакия не может сама наложить на них вето, отмечает издание.

Мальта и Словакия до сих пор блокируют 18-й пакет санкций ЕС против рф, возможно, решение будет завтра - СМИ15.07.25, 13:27 • 2782 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Газпром
Европейская комиссия
Reuters
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Tesla
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