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Мальта и Словакия до сих пор блокируют 18-й пакет санкций ЕС против рф, возможно, решение будет завтра - СМИ

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

Мальта и Словакия не поддержали 18-й пакет санкций ЕС против России. Решение ожидается после встречи послов ЕС.

Мальта и Словакия до сих пор блокируют 18-й пакет санкций ЕС против рф, возможно, решение будет завтра - СМИ

Европейскому Союзу до сих пор не удалось достичь соглашения по 18-му пакету санкций ЕС против рф на фоне оппозиции Мальты и Словакии, возможно, завтра будет решение, сообщил во вторник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Сегодня нет "зеленого света" по санкциям ЕС против россии. И Мальта, и Словакия по разным причинам дали понять, что сегодня не могут поднять палец вверх. Возможно, завтра, когда встретятся послы ЕС

- написал Йозвяк.

Речь идет о 18-м пакете санкций ЕС против рф.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила надежду, что санкции одобрят "сегодня или завтра".

Каллас надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС против рф "сегодня или завтра"15.07.25, 11:49 • 3454 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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