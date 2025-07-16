Санкционное давление на рф и поддержка Украины на пути в ЕС и НАТО: заявление глав МИД Люблинского треугольника

В совместном заявлении министров иностранных дел Люблинского треугольника, в который входят Украина, Польша и Литва, говорится о санкционном давлении на россию, немедленном прекращении огня со стороны рф, поддержке Киева на его пути к вступлению в ЕС и членству в НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Детали

16 июля 2025 года министры иностранных дел государств-участников Люблинского треугольника – Украины, Литовской Республики и Республики Польша – встретились в Люблине, чтобы отметить 5-ю годовщину формата Люблинского треугольника и обсудить сотрудничество в будущем.

Главы МИД Литвы, Польши и Украины единогласно:

· подчеркнули значительную роль всестороннего сотрудничества в рамках Люблинского треугольника для обеспечения региональной безопасности;

· подтвердили важность продолжения трехстороннего сотрудничества в военной и оборонной сферах, примером чего является Литовско-Польско-Украинская бригада (LITPOLUKRBRIG), которая в этом году отмечает свое 10-летие;

· подтвердили нашу приверженность дальнейшему выполнению Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Республикой Польша, подписанного 8 июля 2024 года в Варшаве, и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Литовской Республикой, подписанного 27 июня 2024 года в Брюсселе;

· поддержали необходимость дальнейших действий по противодействию гибридным угрозам, особенно в отношении кибербезопасности, в частности в евроатлантическом формате; энергетической безопасности и использования Россией энергии как инструмента геополитического давления и шантажа; решения проблемы теневого флота России;

· подчеркнули важность координации в рамках других региональных форматов и международных организаций в усилиях по повышению устойчивости;

· подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с FIMI, дезинформацией и историческим ревизионизмом; установление виновных во вредном влиянии на информационную среду в наших странах; дальнейшую координацию в рамках единомышленников в этом направлении в рамках соответствующих форматов и международных организаций;

· подтвердили нашу приверженность продолжению политико-дипломатического сотрудничества, направленного на восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине, неотъемлемой частью которого является восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды, в частности путем участия в международных форумах;

· настойчиво призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня и продемонстрировать искреннюю готовность к участию в конструктивном мирном процессе, ведущем к прекращению незаконной, жестокой и ничем не спровоцированной агрессивной войны России, принимая во внимание, что Украина продемонстрировала готовность начать такие переговоры. В связи с этим была подчеркнута необходимость усиления давления на Россию посредством немедленного введения жестких санкций и укрепления переговорных позиций Украины посредством адекватной военной помощи и совместных усилий по обеспечению надежных долгосрочных гарантий безопасности;

· осудили системные военные преступления, преступления против человечности и другие нарушения международного гуманитарного права и прав человека, совершаемые российскими войсками в Украине в течение более 10 лет, включая, помимо прочего, преднамеренные, неизбирательные нападения на гражданское население, а также на гражданскую инфраструктуру энергетической и ядерной энергетики и объекты культурного наследия, нарушение Женевских конвенций в контексте обращения с пленными, применение к ним пыток и проведение внесудебных казней;

· осудили незаконную депортацию и принудительное перемещение Россией тысяч украинцев, включая детей, с временно оккупированных территорий Украины и в их пределах, а также постоянное нарушение Россией прав человека граждан Украины на временно оккупированной территории Украины;

· подчеркнули необходимость освобождения Россией всех задержанных граждан Украины: военнопленных, интернированных, гражданских лиц, насильственно перемещенных и депортированных лиц, включая детей;

· подтвердили непоколебимую поддержку Украины на ее пути к вступлению в Европейский Союз и признали реформы, осуществленные в этом направлении, рассматривая расширение на основе заслуг как геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание в Европе, а также постоянную поддержку Украины на ее пути к членству в НАТО, что является важным для архитектуры безопасности нашего континента;

· подчеркнули важность сохранения политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине;

· подтвердили готовность участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, в частности через совместные инициативы в рамках Плана "Украина" (ЕС), G7+ и ООН, в ответ на агрессивную войну России;

· настойчиво призвали к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию и Беларусь, а также на других международных субъектов, которые прямо или косвенно участвуют в содействии и поддержке российской агрессивной войны против Украины, в частности, путем дальнейшего нацеливания на российский энергетический и финансовый секторы, включая "теневой флот" России, и усиления до тех пор, пока не будет достигнут всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на полном соблюдении принципов международного права, включая Устав ООН, и до тех пор, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины;

· призвали к использованию российских замороженных активов для поддержки восстановления Украины и компенсации огромного ущерба, нанесенного украинскому народу;

· подчеркнули важность укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества в сферах общего исторического наследия и исторической памяти;

· заявили о готовности поощрить президентов Украины, Литовской Республики и Республики Польша провести будущую президентскую встречу Люблинского треугольника в Киеве;

· договорились встретиться на уровне министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве;

· признали эффективность многоуровневого сотрудничества в рамках Люблинского треугольника и подтвердили готовность к его дальнейшему углублению во всех аспектах, которые являются совместно актуальными для Украины, Литовской Республики и Республики Польша.

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