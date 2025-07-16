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Переговоры по 18-му пакету санкций идут прямо сейчас - Сикорский

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил оптимизм относительно скорейшего принятия 18-го пакета санкций ЕС против россии. Это произойдет несмотря на публичное сопротивление Словакии, которая заблокировала его накануне.

Переговоры по 18-му пакету санкций идут прямо сейчас - Сикорский

Выступая в Люблине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил оптимистичное мнение, что уже вскоре Европейский Союз может принять 18-й пакет санкций против россии. Это должно произойти несмотря на публичное сопротивление Словакии, которая вчера его заблокировала, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Что касается пакета санкций, то эти переговоры проходят буквально сейчас в Брюсселе 

– сказал он, намекнув, что надеется на хороший результат.

Также комментируя лживые заявления россии о том, что Украина якобы задерживает мирные переговоры, Сикорский отметил, что "эта война может закончиться за пять минут, без каких-либо переговоров, если путин прикажет российской армии отступить к международно признанной границе".

Дополнение

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы встретились в Люблине, подтвердив поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО. Они призвали к усилению санкционного давления на Россию и немедленному прекращению огня.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Хранитель
Радослав Сикорский
НАТО
Европейский Союз
Брюссель
Литва
Словакия
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