Словаччина ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу і просить відкласти санкції - Фіцо

Словаччина ніколи не підтримає ініціативу Європейського союзу REPowerEU, яка передбачає відмову від російського газу з 1 січня 2028 року. Про це у відкритому листі до президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн написав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає УНН.

Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Єврорадою - йдеться у листі Фіцо, яке він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

За словами політика, він повністю усвідомлює, що Словаччина не може скористатися своїм правом вето щодо пропозиції REPowerEU.

Ми вважаємо цю пропозицію санкційною і тому, природно, пов'язуємо її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти РФ. Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов'язані з REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року - повідомив прем'єр-міністр Словаччини.

Він зазначив, що ініціативу Європейського Союзу не підтримують ні словацькі опозиційні партії, ні бізнес.

"За цих обставин я прошу Вас використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією, зокрема в інтересах чіткого тлумачення зобов'язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року. До того часу Словаччина проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій", - написав Фіцо у листі.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн ЄС 16 липня не досягли угоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Обговорення питання може відновитися у п'ятницю, попри оптимізм Польщі та опір Словаччини.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Словаччина прагне винятку, що дозволить їй виконати контракт з "Газпромом" до 2034 року, відхиляючи пропозицію ЄК про припинення поставок російського газу з 2028 року.

Фіцо відповів Фіалі на лист про 18-й пакет санкцій: "Поважайте словацький національно-державний інтерес"