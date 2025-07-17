Словаччина ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу і просить відкласти санкції - Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не підтримає ініціативу ЄС REPowerEU щодо відмови від російського газу з 2028 року. Словаччина пов'язує це питання з 18-м пакетом санкцій проти РФ, вимагаючи відтермінування голосування.
Словаччина ніколи не підтримає ініціативу Європейського союзу REPowerEU, яка передбачає відмову від російського газу з 1 січня 2028 року. Про це у відкритому листі до президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн написав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає УНН.
Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Єврорадою
За словами політика, він повністю усвідомлює, що Словаччина не може скористатися своїм правом вето щодо пропозиції REPowerEU.
Ми вважаємо цю пропозицію санкційною і тому, природно, пов'язуємо її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти РФ. Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов'язані з REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року
Він зазначив, що ініціативу Європейського Союзу не підтримують ні словацькі опозиційні партії, ні бізнес.
"За цих обставин я прошу Вас використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією, зокрема в інтересах чіткого тлумачення зобов'язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року. До того часу Словаччина проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій", - написав Фіцо у листі.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ країн ЄС 16 липня не досягли угоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Обговорення питання може відновитися у п'ятницю, попри оптимізм Польщі та опір Словаччини.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Словаччина прагне винятку, що дозволить їй виконати контракт з "Газпромом" до 2034 року, відхиляючи пропозицію ЄК про припинення поставок російського газу з 2028 року.
Фіцо відповів Фіалі на лист про 18-й пакет санкцій: "Поважайте словацький національно-державний інтерес"14.07.25, 18:35 • 12268 переглядiв