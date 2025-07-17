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Словаччина ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу і просить відкласти санкції - Фіцо

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не підтримає ініціативу ЄС REPowerEU щодо відмови від російського газу з 2028 року. Словаччина пов'язує це питання з 18-м пакетом санкцій проти РФ, вимагаючи відтермінування голосування.

Словаччина ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу і просить відкласти санкції - Фіцо

Словаччина ніколи не підтримає ініціативу Європейського союзу REPowerEU, яка передбачає відмову від російського газу з 1 січня 2028 року. Про це у відкритому листі до президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн написав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає УНН

Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у сфері постачання газу, оскільки вона завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС. Поданням цієї пропозиції ЄК грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Єврорадою

- йдеться у листі Фіцо, яке він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

За словами політика, він повністю усвідомлює, що Словаччина не може скористатися своїм правом вето щодо пропозиції REPowerEU.

Ми вважаємо цю пропозицію санкційною і тому, природно, пов'язуємо її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти РФ. Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов'язані з REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року

- повідомив прем'єр-міністр Словаччини.

Він зазначив, що ініціативу Європейського Союзу не підтримують ні словацькі опозиційні партії, ні бізнес.

"За цих обставин я прошу Вас використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією, зокрема в інтересах чіткого тлумачення зобов'язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року. До того часу Словаччина проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій", - написав Фіцо у листі.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн ЄС 16 липня не досягли угоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Обговорення питання може відновитися у п'ятницю, попри оптимізм Польщі та опір Словаччини.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Словаччина прагне винятку, що дозволить їй виконати контракт з "Газпромом" до 2034 року, відхиляючи пропозицію ЄК про припинення поставок російського газу з 2028 року.

Фіцо відповів Фіалі на лист про 18-й пакет санкцій: "Поважайте словацький національно-державний інтерес"14.07.25, 18:35 • 12268 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Газпром
Європейська комісія
Європейська рада
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
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