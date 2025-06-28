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Зеленський мене ненавидить: Фіцо не бачить причин зустрічатись із Президентом України

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відмову від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, стверджуючи, що Зеленський його ненавидить. Фіцо вважає, що членство України в ЄС вигідне для Словаччини.

Зеленський мене ненавидить: Фіцо не бачить причин зустрічатись із Президентом України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нібито Президент України Володимир Зеленський ненавидить його, тож їх зустріч "не має жодного значення", передає УНН із посиланням на Aktuality.

Деталі

Фіцо в дискусійному шоу STVR зазначив, що "членство України в ЄС приносить більше переваг, ніж недоліків для Словаччини".

На його думку, європейська перспектива – це вихід із поточної ситуації для України. Однак сам він не планує проводити дебати з президентом України.

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Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у візиті до України та зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським. Він наголосив, що з точки зору виконавчої влади Пеллегріні не має можливості укладати якісь домовленості в Україні, і це лише символічний візит.

"Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного значення, бо він мене ненавидить", – сказав Фіцо, додавши, що це тому, що він висловлює свої думки вголос. Він стверджує, що для нього важливе спілкування з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України", – наголосив Фіцо.

Фіцо заявив, що від вступу України до ЄС для Словаччини більше плюсів, аніж негативу16.06.25, 19:35 • 4392 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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