Зеленський мене ненавидить: Фіцо не бачить причин зустрічатись із Президентом України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відмову від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, стверджуючи, що Зеленський його ненавидить. Фіцо вважає, що членство України в ЄС вигідне для Словаччини.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нібито Президент України Володимир Зеленський ненавидить його, тож їх зустріч "не має жодного значення", передає УНН із посиланням на Aktuality.
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Фіцо в дискусійному шоу STVR зазначив, що "членство України в ЄС приносить більше переваг, ніж недоліків для Словаччини".
На його думку, європейська перспектива – це вихід із поточної ситуації для України. Однак сам він не планує проводити дебати з президентом України.
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Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у візиті до України та зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським. Він наголосив, що з точки зору виконавчої влади Пеллегріні не має можливості укладати якісь домовленості в Україні, і це лише символічний візит.
"Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного значення, бо він мене ненавидить", – сказав Фіцо, додавши, що це тому, що він висловлює свої думки вголос. Він стверджує, що для нього важливе спілкування з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України", – наголосив Фіцо.
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