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Фіцо назвав Зеленського ворогом та пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

Фіцо назвав Зеленського ворогом та пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

Київ • УНН

 • 33135 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні, якщо не відновиться транзит російського газу. Він назвав президента Зеленського "ворогом" та звинуватив у створенні проблем для Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС якщо Київ не відновить транзит російського газу. Також він назвав Президента Володимира Зеленського "ворогом" для Словаччини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Dennik N.

"Що залишається пану Зеленському, крім як говорити про якийсь газ з Азербайджану. Нічого не готово, жодного проекту немає на столі. Він знову пускає бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від необхідності приймати важкі рішення. Наш ворог – Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які у нас є. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", - заявив Фіцо.

Фіцо знову пригрозив заблокувати рішення про допомогу Україні в економічному комітеті парламенту. У четвер він планує вести переговори щодо газу з Єврокомісією.

"Найбільш реальним варіантом було б, щоб Словаччина купувала газ на російсько-українському кордоні і щоб цей газ транспортувався як словацький газ через територію України", - сказав Фіцо.

Він додав, що подібна модель добре спрацювала для Угорщини при купівлі російської нафти. Його також використовує братиславський нафтопереробний завод Slovnaft, який належить угорській групі MOL.

Доповнення

Раніше прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявляв, що Словаччина зважує заходи проти України, включаючи призупинення допомоги або використання свого права вето в ЄС щодо питань України, якщо не буде знайдено рішення у питанні припинення транзиту російського газу через країну,

Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день Нового року, коли минув термін дії транзитного контракту.

Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.

Але Фіцо сказав, що Президент України Володимир Зеленський поклав край шансам на угоду на саміті ЄС у грудні, зазначає видання.

Словацькі психіатри вимагають відставки прем'єра Фіцо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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robert-fitsoРоберт Фіцо
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