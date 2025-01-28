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Фицо назвал Зеленского врагом и пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

Фицо назвал Зеленского врагом и пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

Киев  •  УНН

 • 1885 просмотра

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Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать помощь ЕС Украине, если не возобновится транзит российского газа. Он назвал президента Зеленского "врагом" и обвинил в создании проблем для Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС если Киев не возобновит транзит российского газа. Также он назвал Президента Владимира Зеленского "врагом" для Словакии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dennik N.

"Что остается господину Зеленскому, кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Ничего не готово, ни одного проекта нет на столе. Он снова пускает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от необходимости принимать тяжелые решения. Наш враг - Зеленский. Зеленский создал те проблемы, которые у нас есть. Мне он не нравится, потому что он вредит Словакии", - заявил Фицо.

Фицо снова пригрозил заблокировать решение о помощи Украине в экономическом комитете парламента. В четверг он планирует вести переговоры по газу с Еврокомиссией.

"Наиболее реальным вариантом было бы, чтобы Словакия покупала газ на российско-украинской границе и чтобы этот газ транспортировался как словацкий газ через территорию Украины", - сказал Фицо.

Он добавил, что подобная модель хорошо сработала для Венгрии при покупке российской нефти. Его также использует братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который принадлежит венгерской группе MOL.

Дополнение

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявлял, что Словакия взвешивает меры против Украины, включая приостановление помощи или использование своего права вето в ЕС по вопросам Украины, если не будет найдено решение в вопросе прекращения транзита российского газа через страну.

Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день Нового года, когда истек срок действия транзитного контракта.

В прошлом году Словакия безуспешно пыталась продлить транзитное соглашение и рассматривала решения, включающие покупку газа и получение права собственности на него до того, как он достигнет Украины для транзита.

Но Фицо сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский положил конец шансам на соглашение на саммите ЕС в декабре, отмечает издание.

Словацкие психиатры требуют отставки премьера Фицо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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