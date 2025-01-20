Словацькі психіатри вимагають відставки прем'єра: що відповів Фіцо
Київ • УНН
Понад 100 психіатрів та психологів у Словаччині написали відкритого листа з вимогою відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У відповідь Фіцо звинуватив їх у політичній упередженості та погрожує звернутися до міжнародних організацій.
У Словаччині психіатри у відкритому листі закликали до відставки прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, звинувачуючи його у зловживанні професійним становищем. Фіцо у відповідь звинуватив їх у політичній упередженості, пише УНН з посиланням на Aktuality.sk.
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Понад сто професіоналів у галузі психології та психіатрії направили відкритого листа прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, звернувши увагу на його поведінку та вимагаючи його відставки.
Фіцо у відповідь назвав психологів і психіатрів, які написали йому відкритого листа, противниками нинішньої політики уряду. У відповідь на лист прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що ці експерти "грубо зловживають своїм професіоналізмом у політичних цілях" і погрожує поінформувати міжнародні професійні асоціації та організації про їх діяльність.
Опозиція Словаччини готує вотум недовіри для прем'єра Фіцо14.01.25, 17:04 • 25812 переглядiв