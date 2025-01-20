Словацкие психиатры требуют отставки премьера: что ответил Фицо

В Словакии психиатры в открытом письме призвали к отставке премьер-министра страны Роберта Фицо, обвиняя его в злоупотреблении профессиональным положением. Фицо в ответ обвинил их в политической предвзятости, пишет УНН со ссылкой на Aktuality.sk.

Детали

Более ста профессионалов в области психологии и психиатрии направили открытое письмо премьер-министру Словакии Роберту Фицо, обратив внимание на его поведение и требуя его отставки.

Фицо в ответ назвал психологов и психиатров, написавших ему открытое письмо, противниками нынешней политики правительства. В ответ на письмо премьер-министр Словакии утверждает, что эти эксперты «грубо злоупотребляют своим профессионализмом в политических целях» и угрожает проинформировать международные профессиональные ассоциации и организации об их деятельности.

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