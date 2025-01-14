Оппозиция Словакии готовит вотум недоверия для премьера Фицо
Киев • УНН
Оппозиционные партии Словакии объявили о попытке вынести вотум недоверия премьер-министру Роберту Фицо. Главной причиной стала его поездка в Москву и изменение внешнеполитического курса страны.
Все оппозиционные партии парламента Словакии сегодня, 14 января, совместно объявить о своих попытках отозвать премьер-министра Роберта Фико и вынести вотум недоверия его правительству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Aktuality.
Оппозиция обвиняет Фицо и его правительство в основном за его поездку в москву на встречу с владимиром путиным и за изменение внешнеполитической ориентации Словакии. "Мы четко заявляем, что не позволим Роберту Фицо загнать Словакию на восток", - лидер социал-либеральной партии „Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.
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"Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того чтобы быть на нашей родине и решать проблемы, которые беспокоят народ, он летает по миру, кланяясь диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнеров. Он отстранился от управления, которое должно происходить здесь, в Словакии", - добавил Шимечка.
Оппозиция также обвинила коалицию в том, что ее депутаты не присутствовали на сегодняшнем внеочередном заседании парламента, чтобы подтвердить внешнеполитическую ориентацию Словакии. Они хотели подтвердить, что основное жизненное пространство Словакии - это ЕС и НАТО, и осудить действия политиков, которые ведут к международной изоляции Словакии. Однако без коалиционных евродепутатов в оппозиции не хватило голосов, чтобы открыть заседание. По их словам, это прежде всего позор для депутатов от "Голоса", которые публично заявляют о своей поддержке ЕС и НАТО.
"За 14 лет, что Роберт Фицо руководит Словакией, он нанес столько вреда, что его невозможно перечислить здесь даже за х часов", - сказал Шимечка.
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