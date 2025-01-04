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«Мы не русская тряпка": в Словакии люди вышли на протесты против премьера Фицо

«Мы не русская тряпка": в Словакии люди вышли на протесты против премьера Фицо

Киев  •  УНН

 • 2477 просмотра

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В Братиславе 4 тысячи человек вышли на протест против пророссийской политики премьер-министра Фицо. Протестующие с флагами ЕС обвинили Фицо в «измене» и призвали его «ехать в Москву».

В пятницу, 3 января, в столице Словакии Братиславе тысячи людей вышли на протест против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает Aktuality, пишет УНН.

Детали

В столице Словакии на протест собрались около 4 тыс. человек, чтобы выразить недовольство пророссийской политикой Фицо. Участники протестов получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры: на одной стороне было написано "Зрада", а на другой - "Мы - Европа".

Граждане Словакии также имели другие лозунги, в частности "Словаччина, берегись, оккупация началась" и "Фицо, езжай в москву, дай Словакии покой".

Премьер Словакии Фицо в письме к руководству ЕС пожаловался из-за остановки транзита газа30 дек. 2024, 07:58 • 83727 просмотров

На событии звучал гимн Европейского Союза, когда протестующие также размахивали флагами ЕС. На митинге словаки заявляли: "Мы не российская тряпка". Они также добавили, что Фицо хочет отдать Словакию рф.

В то же время художник Сикора на протесте отметил необходимость объединения усилий общественности с оппозицией.

"Речь не идет о политизации... Я умоляю вас, оппозиционные политики, возьмите себя в руки", - заявил он.

Напомним 

Роберт Фицо провел встречу с путиным в москве. Главной темой переговоров стал вопрос транзита российского газа через территорию Украины в Европу после декабря 2024 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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