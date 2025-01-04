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"Ми не російська ганчірка": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо

"Ми не російська ганчірка": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо

Київ • УНН

 • 27770 перегляди

У Братиславі 4 тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Фіцо. Протестувальники з прапорами ЄС звинуватили Фіцо у "зраді" та закликали його "їхати до Москви".

У пʼятницю, 3 січня, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Aktuality, пише УНН.

Деталі

У столиці Словаччини на протест зібралися близько 4 тис. людей, аби висловити невдоволення проросійською політикою Фіцо. Учасники протестів отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори: на одному боці було написано "Зрада", а на іншому - "Ми - Європа".

Громадяни Словаччини також мали інші гасла, зокрема "Словаччино, стережись, окупація почалася" та "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".

Прем'єр Словаччини Фіцо у листі до керівництва ЄС поскаржився через зупинку транзиту газу30.12.24, 09:58 • 84684 перегляди

На події лунав гімн Європейського Союзу, коли протестувальники також розмахували прапорами ЄС. На мітингу словаки заявляли: "Ми не російська ганчірка". Вони також додали, що Фіцо хоче віддати Словаччину РФ.

Водночас художник Сікора на протесті наголосив на необхідності обʼєднання зусиль громадськості з опозицією.

"Мова не йде про політизацію… Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", - заявив він.

Нагадаємо 

Роберт Фіцо провів зустріч з путіним у москві. Головною темою переговорів стало питання транзиту російського газу через територію України до Європи після грудня 2024 року.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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