"Ми не російська ганчірка": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо
Київ • УНН
У Братиславі 4 тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Фіцо. Протестувальники з прапорами ЄС звинуватили Фіцо у "зраді" та закликали його "їхати до Москви".
У пʼятницю, 3 січня, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Aktuality, пише УНН.
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У столиці Словаччини на протест зібралися близько 4 тис. людей, аби висловити невдоволення проросійською політикою Фіцо. Учасники протестів отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори: на одному боці було написано "Зрада", а на іншому - "Ми - Європа".
Громадяни Словаччини також мали інші гасла, зокрема "Словаччино, стережись, окупація почалася" та "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій".
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На події лунав гімн Європейського Союзу, коли протестувальники також розмахували прапорами ЄС. На мітингу словаки заявляли: "Ми не російська ганчірка". Вони також додали, що Фіцо хоче віддати Словаччину РФ.
Водночас художник Сікора на протесті наголосив на необхідності обʼєднання зусиль громадськості з опозицією.
"Мова не йде про політизацію… Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки", - заявив він.
Нагадаємо
Роберт Фіцо провів зустріч з путіним у москві. Головною темою переговорів стало питання транзиту російського газу через територію України до Європи після грудня 2024 року.