Опозиція Словаччини готує вотум недовіри для прем'єра Фіцо

Усі опозиційні партії парламенту Словаччини сьогодні, 14 січня, спільно оголосити про свої спроби відкликати прем'єр-міністра Роберта Фіко і винести вотум недовіри його уряду. Про це УНН повідомляє із посиланням на Aktuality.

Опозиція звинувачує Фіцо і його уряд в основному за його поїздку в москву на зустріч із володимиром путіним і за зміну зовнішньополітичної орієнтації Словаччини. "Ми чітко заявляємо, що не дозволимо Роберту Фіцо загнати Словаччину на схід", - лідер соціал-ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка.

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"Роберт Фіцо покинув Словаччину. Замість того щоб бути на нашій батьківщині і вирішувати проблеми, які турбують народ, він літає світом, кланяючись диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В'єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів. Він відсторонився від управління, яке має відбуватися тут, у Словаччині", - додав Шимечка.

Опозиція також звинуватила коаліцію в тому, що її депутати не були присутні на сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту, щоб підтвердити зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Вони хотіли підтвердити, що основний життєвий простір Словаччини - це ЄС і НАТО, і засудити дії політиків, які ведуть до міжнародної ізоляції Словаччини. Однак без коаліційних євродепутатів в опозиції не вистачило голосів, щоб відкрити засідання. За їхніми словами, це насамперед ганьба для депутатів від "Голосу", які публічно заявляють про свою підтримку ЄС і НАТО.

"За 14 років, що Роберт Фіцо керує Словаччиною, він завдав стільки шкоди, що її неможливо перерахувати тут навіть за х годин", - сказав Шимечка.

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