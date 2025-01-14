"Це неможливо": Фіцо відмовився їхати до Києва
Київ • УНН
Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що прем'єр Фіцо не поїде на зустріч із Зеленським у Київ. Заява пролунала під час візиту словацької делегації до москви.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не буде їхати в Київ на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, заявив віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар у коментарі російському ЗМІ, передає УНН.
"Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", - заявив Гашпар.
Заява пролунала під час візиту делегації словацьких депутатів до москви, де планувалось обговорити транзит газу.
Контекст
Словацький прем'єр Роберт Фіцо запросив президента Володимира Зеленського на переговори щодо припинення транзиту російського газу через Україну. Він запропонував зустрітися для переговорів на території Словаччини, поблизу кордону з Україною.
Зеленський погодився зустрітися із Фіцо, однак запросив словацького прем’єра до Києва.