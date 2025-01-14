«Это невозможно": Фицо отказался ехать в Киев
Киев • УНН
Вице-спикер парламента Словакии заявил, что премьер Фицо не поедет на встречу с Зеленским в Киев. Заявление прозвучало во время визита словацкой делегации в москву.
Премьер Словакии Роберт Фицо не будет ехать в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в комментарии российскому СМИ, передает УНН.
"Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - заявил Гашпар.
Заявление прозвучало во время визита делегации словацких депутатов в Москву, где планировалось обсудить транзит газа.
Контекст
Словацкий премьер Роберт Фицо пригласил президента Владимира Зеленского на переговоры о прекращении транзита российского газа через Украину. Он предложил встретиться для переговоров на территории Словакии, вблизи границы с Украиной. Зеленский согласился встретиться с Фицо, однако пригласил словацкого премьера в Киев.