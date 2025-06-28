Зеленский меня ненавидит: Фицо не видит причин встречаться с Президентом Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что якобы Президент Украины Владимир Зеленский ненавидит его, поэтому их встреча "не имеет никакого значения", передает УНН со ссылкой на Aktuality.

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Фицо в дискуссионном шоу STVR отметил, что "членство Украины в ЕС приносит больше преимуществ, чем недостатков для Словакии".

По его мнению, европейская перспектива – это выход из текущей ситуации для Украины. Однако сам он не планирует проводить дебаты с президентом Украины.

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Фицо прокомментировал заинтересованность президента Петера Пеллегрини в визите в Украину и встрече с главой государства Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что с точки зрения исполнительной власти Пеллегрини не имеет возможности заключать какие-либо договоренности в Украине, и это лишь символический визит.

"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого значения, потому что он меня ненавидит", – сказал Фицо, добавив, что это потому, что он высказывает свои мысли вслух. Он утверждает, что для него важно общение с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. "Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", – подчеркнул Фицо.

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