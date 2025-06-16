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Фицо заявил, что от вступления Украины в ЕС для Словакии больше плюсов, чем негатива

Киев • УНН

 • 1578 просмотра

Премьер-министр Словакии заявил, что членство Украины в ЕС принесет больше возможностей, чем негативных последствий. Он снова предложил провести совместную встречу правительств двух стран.

Фицо заявил, что от вступления Украины в ЕС для Словакии больше плюсов, чем негатива

Членство Украины в Евросоюзе принесет Словакии больше возможностей, чем негативных последствий, заявил премьер-министр Роберт Фицо после встречи с вице-премьер-министром Петром Кмецем. Он снова предложил провести совместную встречу правительств двух стран, о которой говорил в апреле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на словацкое издание Dennik

Детали

Правительства Словакии и Украины в последний раз встречались в октябре прошлого года вблизи Ужгорода. До этого состоялась еще одна встреча в Михаловцах. Фицо уже выражал заинтересованность в совместных переговорах в апреле текущего года, но они не состоялись.

Премьер-министр повторил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить ее членство в НАТО. Он добавил, что Украина должна быть "максимально готова".

Офис вице-премьер-министра в своем анализе рекомендовал поддержать вступление Украины в ЕС. Он не рассчитывает на то, что Словакия станет чистым донором в бюджет ЕС, хотя государство потеряет часть средств ЕС. Однако это будет компенсировано экономическим ростом.

Фицо требует отложить санкции ЕС, пока не решится вопрос российского газа15.06.25, 16:03 • 5098 просмотров

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил не поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против рф без решения проблем, вызванных прекращением поставок российских газа, нефти и ядерного топлива.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
НАТО
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