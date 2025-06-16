Фицо заявил, что от вступления Украины в ЕС для Словакии больше плюсов, чем негатива
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии заявил, что членство Украины в ЕС принесет больше возможностей, чем негативных последствий. Он снова предложил провести совместную встречу правительств двух стран.
Членство Украины в Евросоюзе принесет Словакии больше возможностей, чем негативных последствий, заявил премьер-министр Роберт Фицо после встречи с вице-премьер-министром Петром Кмецем. Он снова предложил провести совместную встречу правительств двух стран, о которой говорил в апреле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на словацкое издание Dennik
Детали
Правительства Словакии и Украины в последний раз встречались в октябре прошлого года вблизи Ужгорода. До этого состоялась еще одна встреча в Михаловцах. Фицо уже выражал заинтересованность в совместных переговорах в апреле текущего года, но они не состоялись.
Премьер-министр повторил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить ее членство в НАТО. Он добавил, что Украина должна быть "максимально готова".
Офис вице-премьер-министра в своем анализе рекомендовал поддержать вступление Украины в ЕС. Он не рассчитывает на то, что Словакия станет чистым донором в бюджет ЕС, хотя государство потеряет часть средств ЕС. Однако это будет компенсировано экономическим ростом.
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