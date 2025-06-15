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Фицо требует отложить санкции ЕС, пока не решится вопрос российского газа

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Премьер Словакии призвал отложить голосование за санкции против России, требуя гарантий энергобезопасности для страны после прекращения импорта российского газа с 1 января.

Фицо требует отложить санкции ЕС, пока не решится вопрос российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил главе МИД Юраю Бланару обратиться к партнерам ЕС с просьбой отложить голосование по новому пакету санкций против россии, запланированному на саммите в среду. По словам Фицо, в первую очередь необходимо обсудить гарантии энергетической безопасности для Словакии после 1 января, когда должен прекратиться импорт российского газа. Об этом сообщает DennikN передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Фицо поручил министру иностранных дел Юраю Бланару попросить отложить голосование по пакету санкций на саммите в среду, пока не будет решен вопрос российского газа.

Мы хотим попросить, чтобы мы сейчас не обсуждали санкции, а сначала обсудили эту тему

– сказал Фицо.

По его словам, возможность покупки российского газа должна прекратиться с 1 января. Он спрашивает, какие гарантии будет иметь Словакия, что у нее будет достаточно газа, и что цены для домохозяйств существенно не вырастут.

Словакия не имеет причин страдать из-за Украины

– сказал Фицо.

Премьер Словакии Фицо пригрозил вето на 18-й пакет санкций ЕС против рф: что требует11.06.25, 11:50 • 2608 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
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