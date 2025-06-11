Премьер Словакии Фицо пригрозил вето на 18-й пакет санкций ЕС против рф: что требует

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил не поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против рф без решения проблем, вызванных прекращением поставок российских газа, нефти и ядерного топлива, о чем написал в Facebook 10 июня, пишет УНН.

Словакия не поддержит будущий 18-й пакет санкций против российской федерации, если Европейская комиссия не предоставит ей реального решения кризисной ситуации, в которой Словакия окажется после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из россии - сообщил Фицо.

Напомним

Накануне, 10 июня, Еврокомиссия представила новый, 18-й, пакет санкций против рф, направленный на российские энергетический и банковский секторы.

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Politico сообщало, что ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США.