Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив вето на 18-й пакет санкцій ЄС проти рф: що вимагає

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф без вирішення проблем, спричинених припиненням поставок російських газу, нафти та ядерного палива, про що написав у Facebook 10 червня, пише УНН.

Словаччина не підтримає майбутній 18-й пакет санкцій проти російської федерації, якщо Європейська комісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в якій Словаччина опиниться після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з росії