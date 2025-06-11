Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив вето на 18-й пакет санкцій ЄС проти рф: що вимагає
Київ • УНН
Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій проти росії без вирішення проблем, спричинених припиненням поставок газу, нафти та ядерного палива. ЄС може проголосувати за санкції 20 червня.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф без вирішення проблем, спричинених припиненням поставок російських газу, нафти та ядерного палива, про що написав у Facebook 10 червня, пише УНН.
Словаччина не підтримає майбутній 18-й пакет санкцій проти російської федерації, якщо Європейська комісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в якій Словаччина опиниться після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з росії
Нагадаємо
Напередодні, 10 червня, Єврокомісія представила новий, 18-й, пакет санкцій проти рф, спрямований на російські енергетичний та банківський сектори.
Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік10.06.25, 17:41 • 54165 переглядiв
Politico повідомляло, що ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США.