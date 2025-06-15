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Фіцо вимагає відкласти санкції ЄС, доки не вирішиться питання російського газу

Київ • УНН

 • 1710 перегляди

Прем'єр Словаччини закликав відкласти голосування за санкції проти Росії, вимагаючи гарантій енергобезпеки для країни після припинення імпорту російського газу з 1 січня.

Фіцо вимагає відкласти санкції ЄС, доки не вирішиться питання російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив главі МЗС Юраю Бланару звернутися до партнерів ЄС із проханням відкласти голосування щодо нового пакета санкцій проти росії, запланованого на саміті у середу. За словами Фіцо, першочергово необхідно обговорити гарантії енергетичної безпеки для Словаччини після 1 січня, коли має припинитися імпорт російського газу. Про це повідомляє DennikN, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару попросити відкласти голосування щодо пакета санкцій на саміті в середу, доки не буде вирішено питання російського газу.

Ми хочемо попросити, щоб ми зараз не обговорювали санкції, а спочатку обговорили цю тему

– сказав Фіцо.

За його словами, можливість купівлі російського газу має припинитися з 1 січня. Він запитує, які гарантії матиме Словаччина, що в неї буде достатньо газу, і що ціни для домогосподарств суттєво не зростуть.

Словаччина не має причин страждати через Україну

– сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив вето на 18-й пакет санкцій ЄС проти рф: що вимагає11.06.25, 11:50 • 2612 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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