Фіцо вимагає відкласти санкції ЄС, доки не вирішиться питання російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив главі МЗС Юраю Бланару звернутися до партнерів ЄС із проханням відкласти голосування щодо нового пакета санкцій проти росії, запланованого на саміті у середу. За словами Фіцо, першочергово необхідно обговорити гарантії енергетичної безпеки для Словаччини після 1 січня, коли має припинитися імпорт російського газу. Про це повідомляє DennikN, передає УНН.

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Видання зазначає, що Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару попросити відкласти голосування щодо пакета санкцій на саміті в середу, доки не буде вирішено питання російського газу.

Ми хочемо попросити, щоб ми зараз не обговорювали санкції, а спочатку обговорили цю тему – сказав Фіцо.

За його словами, можливість купівлі російського газу має припинитися з 1 січня. Він запитує, які гарантії матиме Словаччина, що в неї буде достатньо газу, і що ціни для домогосподарств суттєво не зростуть.

Словаччина не має причин страждати через Україну – сказав Фіцо.

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