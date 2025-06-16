Фіцо заявив, що від вступу України до ЄС для Словаччини більше плюсів, аніж негативу

Членство України в Євросоюзі принесе Словаччині більше можливостей, ніж негативних наслідків, заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з віце-прем'єр-міністром Петром Кмецем. Він знову запропонував провести спільну зустріч урядів двох країн, про яку говорив у квітні. Про це УНН повідомляє з посиланням на словацьке видання Dennik

Деталі

Уряди Словаччини та України востаннє зустрічалися у жовтні торік поблизу Ужгорода. До цього відбулася ще одна зустріч у Міхаловцях. Фіцо вже висловлював зацікавленість у спільних переговорах у квітні поточного року, але вони не відбулися.

Прем'єр-міністр повторив, що підтримує членство України в ЄС, але не може уявити її членство в НАТО. Він додав, що Україна має бути "максимально готова".

Офіс віцепрем'єр-міністра у своєму аналізі рекомендував підтримати вступ України до ЄС. Він не розраховує на те, що Словаччина стане чистим донором до бюджету ЄС, хоча держава втратить частину коштів ЄС. Однак це буде компенсовано економічним зростанням.

Фіцо вимагає відкласти санкції ЄС, доки не вирішиться питання російського газу

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф без вирішення проблем, спричинених припиненням поставок російських газу, нафти та ядерного палива.