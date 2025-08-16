Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відхилився від позиції більшості західних союзників, двічі відвідавши москву з минулого року та відмовившись надавати офіційну військову допомогу Україні, зробив заяву на Facebook, передає УНН.

Наступні дні покажуть, чи підтримають цей процес великі гравці в Союзі… чи ж продовжиться невдала європейська стратегія спроб послабити Росію через цей конфлікт шляхом усілякої, буквально неймовірної фінансової, політичної або військової допомоги Києву - написав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним вважає, що путін згоден на ідею тристороннього саміту. У ньому візьмуть участь Трамп, путін та Президент України Володимир Зеленський.