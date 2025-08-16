Наступні дні покажуть, чи підтримають мирний процес великі гравці ЄС - Фіцо

$41.450.00
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 11785 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 17497 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 21572 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 33542 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 172510 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 170100 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 125741 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 115028 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 100977 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
Теги
Автори
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 23153 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52 • 36730 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN16 серпня, 06:49 • 36551 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 16588 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна07:47 • 26620 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 263173 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 227867 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 233636 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 245250 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 326781 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Білий дім
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 16769 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 23337 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 74914 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 144889 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 223977 перегляди
Fox News
The Times
Гривня
Економіст (журнал)
The Guardian

Наступні дні покажуть, чи підтримають мирний процес великі гравці ЄС - Фіцо

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що найближчі дні покажуть, чи підтримають країни ЄС мирний процес. Він також висловив сумнів щодо ефективності поточної європейської стратегії послаблення росії.

Наступні дні покажуть, чи підтримають мирний процес великі гравці ЄС - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відхилився від позиції більшості західних союзників, двічі відвідавши москву з минулого року та відмовившись надавати офіційну військову допомогу Україні, зробив заяву на Facebook, передає УНН.

Наступні дні покажуть, чи підтримають цей процес великі гравці в Союзі… чи ж продовжиться невдала європейська стратегія спроб послабити Росію через цей конфлікт шляхом усілякої, буквально неймовірної фінансової, політичної або військової допомоги Києву

- написав він.

 Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним вважає, що путін згоден на ідею тристороннього саміту. У ньому візьмуть участь Трамп, путін та Президент України Володимир Зеленський.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Україна
Facebook