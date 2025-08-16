$41.450.00
Ексклюзив
10:46 • 9938 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 15270 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 19666 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 31783 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 165332 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 165845 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 121829 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 111464 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 97478 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 133158 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Трамп вважає, що путін згоден на тристоронню зустріч - європейський чиновник

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним вважає, що путін згоден на ідею тристороннього саміту. У ньому візьмуть участь Трамп, путін та Президент України Володимир Зеленський.

Трамп вважає, що путін згоден на тристоронню зустріч - європейський чиновник

Президент США Дональд Трамп, схоже, вийшов із зустрічі із російським диктатором володимиром путіним, вважаючи, що путін згоден на ідею тристороннього саміту. Про це повідомив CNN європейський чиновник, передає УНН.

Деталі

Офіційне джерело знайоме з розмовою, яку Трамп раніше провів з європейськими лідерами, але не уповноважене говорити про це офіційно.

У тристоронньому саміті візьмуть участь Трамп, путін та президент України Володимир Зеленський.

Трамп у розмові з Зеленським і європейськими лідерами розкрив незмінні вимоги путіна щодо Донбасу - Bloomberg16.08.25, 12:45 • 4300 переглядiв

Нагадаємо

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходили у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна