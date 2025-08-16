Трамп вважає, що путін згоден на тристоронню зустріч - європейський чиновник

Президент США Дональд Трамп, схоже, вийшов із зустрічі із російським диктатором володимиром путіним, вважаючи, що путін згоден на ідею тристороннього саміту. Про це повідомив CNN європейський чиновник, передає УНН.

Деталі

Офіційне джерело знайоме з розмовою, яку Трамп раніше провів з європейськими лідерами, але не уповноважене говорити про це офіційно.

У тристоронньому саміті візьмуть участь Трамп, путін та президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходили у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.