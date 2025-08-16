Трамп у розмові з Зеленським і європейськими лідерами розкрив незмінні вимоги путіна щодо Донбасу - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленський і європейськими лідерами заявив, що, хоча Україна сама повинна вирішувати, що робити зі своєю територією, позиція глави кремля володимира путіна не змінилася - він, як і раніше, хоче, щоб Київ поступився контролем над усім Донбасом на сході України, з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Трамп заявив під час розмови, що хоча Україна сама вирішує, що робити зі своєю територією, позиція путіна не змінилася - він все ще хоче, щоб Київ поступився контролем над усім Донбасом на сході України - пише видання з посиланням на слова особи, знайомої з цим питанням, яка побажала залишитися анонімною.

Зеленський неодноразово виключав можливість відмови від усіх Донецької та Луганської областей. "росія припинила б просування своїх претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморожуючи лінії фронту там", - пише Bloomberg.

"Головна мета Трампа, як було повідомлено під час розмови, - досягти швидкої мирної угоди, а не припинення вогню", сказало джерело.

Європейські чиновники привітали зусилля Трампа під час телефонної розмови з президентом США. Вони також повторили свій заклик до тристоронньої зустрічі між Трампом, путіним та Зеленським, за словами осіб, знайомих з обговоренням.

Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль

"Європейські лідери знову заявили, що рішення щодо своєї території ухвалюватиме Україна, і що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів", - пише видання.

Під час розмови з Трампом, яка тривала понад годину, вони підтвердили потребу України в надійних гарантіях безпеки та пообіцяли продовжувати військову допомогу.

"Деякі європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп тепер тиснутиме на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки для досягнення угоди", повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

