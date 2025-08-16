$41.450.00
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 11301 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 22599 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 139470 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 149363 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 107336 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 99087 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 85579 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 126447 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 237184 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Трамп у розмові з Зеленським і європейськими лідерами розкрив незмінні вимоги путіна щодо Донбасу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2064 перегляди

Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами та Зеленським заявив, що Путін вимагає від України поступитися контролем над усім Донбасом. Європейські лідери підтвердили, що Україна самостійно вирішує питання своєї території та потребує гарантій безпеки.

Трамп у розмові з Зеленським і європейськими лідерами розкрив незмінні вимоги путіна щодо Донбасу - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленський і європейськими лідерами заявив, що, хоча Україна сама повинна вирішувати, що робити зі своєю територією, позиція глави кремля володимира путіна не змінилася - він, як і раніше, хоче, щоб Київ поступився контролем над усім Донбасом на сході України, з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Трамп заявив під час розмови, що хоча Україна сама вирішує, що робити зі своєю територією, позиція путіна не змінилася - він все ще хоче, щоб Київ поступився контролем над усім Донбасом на сході України

- пише видання з посиланням на слова особи, знайомої з цим питанням, яка побажала залишитися анонімною.

Зеленський неодноразово виключав можливість відмови від усіх Донецької та Луганської областей. "росія припинила б просування своїх претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморожуючи лінії фронту там", - пише Bloomberg.

"Головна мета Трампа, як було повідомлено під час розмови, - досягти швидкої мирної угоди, а не припинення вогню", сказало джерело.

Трамп після переговорів із Зеленським і лідерами Європи: найкращий спосіб покласти край війні - перейти безпосередньо до мирної угоди16.08.25, 12:01 • 4520 переглядiв

Європейські чиновники привітали зусилля Трампа під час телефонної розмови з президентом США. Вони також повторили свій заклик до тристоронньої зустрічі між Трампом, путіним та Зеленським, за словами осіб, знайомих з обговоренням.

Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль16.08.25, 09:25 • 6230 переглядiв

"Європейські лідери знову заявили, що рішення щодо своєї території ухвалюватиме Україна, і що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів", - пише видання.

Під час розмови з Трампом, яка тривала понад годину, вони підтвердили потребу України в надійних гарантіях безпеки та пообіцяли продовжувати військову допомогу.

"Деякі європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп тепер тиснутиме на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки для досягнення угоди", повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп16.08.25, 11:59 • 11324 перегляди

Юлія Шрамко

