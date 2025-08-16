$41.450.00
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 11301 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 22599 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 139470 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 149363 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 107336 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 99087 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 85579 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 126447 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 237184 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп після переговорів із Зеленським і лідерами Європи: найкращий спосіб покласти край війні - перейти безпосередньо до мирної угоди

Київ • УНН

 • 4520 перегляди

Дональд Трамп після переговорів із Зеленським та європейськими лідерами заявив про спільне рішення. Найкращий спосіб завершити війну – це мирна угода, а не просто припинення вогню.

Трамп після переговорів із Зеленським і лідерами Європи: найкращий спосіб покласти край війні - перейти безпосередньо до мирної угоди

Президент США Дональд Трамп за підсумками саміту з главою кремля володимиром путіним та телефонною розмовою з Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи і НАТО заявив про спільну думку щодо того, що "найкращий" спосіб покласти край війні рф проти України - перейти безпосередньо до мирної угоди, а не просто до угоди про припинення вогню, пише УНН.

Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з російським президентом володимиром путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з Президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи шанованого Генерального секретаря НАТО. Усі прийшли до думки, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується

- написав Трамп.

"Надає перевагу всеохопній угоді": Трамп розкрив Зеленському та НАТО плани путіна щодо війни16.08.25, 10:38 • 5346 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок16.08.25, 10:28 • 22620 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Україна