Трамп після переговорів із Зеленським і лідерами Європи: найкращий спосіб покласти край війні - перейти безпосередньо до мирної угоди
Київ • УНН
Дональд Трамп після переговорів із Зеленським та європейськими лідерами заявив про спільне рішення. Найкращий спосіб завершити війну – це мирна угода, а не просто припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп за підсумками саміту з главою кремля володимиром путіним та телефонною розмовою з Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи і НАТО заявив про спільну думку щодо того, що "найкращий" спосіб покласти край війні рф проти України - перейти безпосередньо до мирної угоди, а не просто до угоди про припинення вогню, пише УНН.
Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з російським президентом володимиром путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з Президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи шанованого Генерального секретаря НАТО. Усі прийшли до думки, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується
Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.
