Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп по итогам саммита с главой кремля владимиром путиным и телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы и НАТО заявил об общем мнении относительно того, что "лучший" способ положить конец войне рф против Украины - перейти непосредственно к мирному соглашению, а не просто к соглашению о прекращении огня, пишет УНН.

Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с российским президентом владимиром путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все пришли к мнению, что лучший способ положить конец ужасной войне между россией и Украиной – это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется - написал Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

