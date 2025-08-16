Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению

$41.450.00
48.440.00
ukenru
08:59 • 7112 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 18970 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 132702 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 144370 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 103243 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 95865 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 82783 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 124957 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 231919 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 88203 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
44%
751мм
Популярные новости
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12 • 38829 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 79407 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 26130 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 26126 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 17955 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 231922 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 201531 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 207970 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 221327 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 304240 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 9572 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 15843 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 133280 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 213126 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 154312 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
The Economist
Нефть
Truth Social

Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению

Киев • УНН

 • 3840 просмотра

Дональд Трамп после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами заявил об общем решении. Лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не просто прекращение огня.

Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп по итогам саммита с главой кремля владимиром путиным и телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы и НАТО заявил об общем мнении относительно того, что "лучший" способ положить конец войне рф против Украины - перейти непосредственно к мирному соглашению, а не просто к соглашению о прекращении огня, пишет УНН.

Замечательный и очень успешный день на Аляске! Встреча с российским президентом владимиром путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая уважаемого Генерального секретаря НАТО. Все пришли к мнению, что лучший способ положить конец ужасной войне между россией и Украиной – это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется

- написал Трамп.

"Предпочитает всеобъемлющее соглашение": Трамп раскрыл Зеленскому и НАТО планы путина по войне16.08.25, 10:38 • 5076 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник16.08.25, 10:28 • 19041 просмотр

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Украина