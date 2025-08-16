"Предпочитает всеобъемлющее соглашение": Трамп раскрыл Зеленскому и НАТО планы Путина по войне

Президент США Дональд Трамп сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО по итогам саммита на Аляске, что глава кремля владимир путин стремится к всеобъемлющему соглашению вместо прекращения огня, и Трамп считает быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня, со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид в X в субботу, пишет УНН.

Президент Трамп заявил Зеленскому и лидерам НАТО, что путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны. По словам источника во время разговора, Трамп сказал: "Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня" - написал журналист Axios Барак Равид.

