"Надає перевагу всеохопній угоді": Трамп розкрив Зеленському та НАТО плани путіна щодо війни

Президент США Дональд Трамп повідомив Президенту України Володимиру Зеленському та лідерам НАТО за підсумками саміту на Алясці, що глава кремля володимир путін прагне всеохопної угоди замість припинення вогню, і Трамп вважає швидку мирну угоду кращою за припинення вогню, з посиланням на джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід у X у суботу, пише УНН.

Президент Трамп заявив Зеленському та лідерам НАТО, що путін не хоче припинення вогню та надає перевагу всеохопній угоді для припинення війни. За словами джерела під час розмови, Трамп сказав: "Я думаю, що швидка мирна угода краща за припинення вогню" - написав журналіст Axios Барак Равід.

Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок