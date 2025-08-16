Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль
Київ • УНН
Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що тема проведення тристороннього саміту путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювалася. Він також не знає, коли відбудеться наступна зустріч путіна та Трампа.
Помічник глави кремля володимира путіна юрій ушаков заявив, що тема проведення тристороннього саміту володимира путіна, президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського наразі не обговорювалася, повідомляють росЗМІ у суботу, пише УНН.
Деталі
Він додав, що поки не знає, коли відбудеться наступна зустріч путіна та Трампа.
Доповнюється...