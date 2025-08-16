Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль

Помічник глави кремля володимира путіна юрій ушаков заявив, що тема проведення тристороннього саміту володимира путіна, президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського наразі не обговорювалася, повідомляють росЗМІ у суботу, пише УНН.

Деталі

Він додав, що поки не знає, коли відбудеться наступна зустріч путіна та Трампа.

Доповнюється...