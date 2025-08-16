Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль

$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 70175 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 95042 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 61255 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 57554 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 53703 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 109339 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 188261 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85259 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 172051 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57059 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 43276 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 17389 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 14681 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo01:12 • 22229 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 61874 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 188261 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 165307 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 172051 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 188139 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 272873 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Джордж Вокер Буш
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 7008 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 43471 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 117422 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 198373 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 143619 перегляди
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Bild
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що тема проведення тристороннього саміту путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювалася. Він також не знає, коли відбудеться наступна зустріч путіна та Трампа.

Тристоронній саміт путін-Трамп-Зеленський наразі не обговорювався - кремль

Помічник глави кремля володимира путіна юрій ушаков заявив, що тема проведення тристороннього саміту володимира путіна, президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського наразі не обговорювалася, повідомляють росЗМІ у суботу, пише УНН.

Деталі

Він додав, що поки не знає, коли відбудеться наступна зустріч путіна та Трампа.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна