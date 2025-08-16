$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 74092 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 43867 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 40819 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 39272 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 101549 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 169073 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83860 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 157057 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56677 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
"Припинення вогню не буде": BBC розглянуло ключові моменти зустрічі Трампа і путіна на Алясці

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Президенти США та Росії не досягли угоди про припинення вогню в Україні після майже тригодинних переговорів на Алясці. Дональд Трамп заявив про "великий прогрес", але без конкретних деталей, а Володимир Путін жартував про наступну зустріч у Москві.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його російський колега володимир путін покинули Аляску, не досягнувши угоди про припинення вогню в Україні. Після майже тригодинної зустрічі лідери зробили спільну заяву для ЗМІ перш ніж піти. Зокрема Трамп зробив заяву, перш ніж піти, але не відповідаючи на ключові запитання.

Пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Немає угоди, поки не буде угоди

- сказав Дональд Трамп на початку своїх виступів після саміту тут, в Анкориджі.

Це був обхідний спосіб визнати, що після кількох годин переговорів угоди немає. Немає припинення вогню. Нічого відчутного, про що можна було б повідомити. Президент сказав, що вони з володимиром путіним досягли "деякого великого прогресу", але з невеликими подробицями про те, яким він може бути.

Трамп подолав довгий шлях, без великих результатів. Принаймні європейські союзники Америки та українські посадовці можуть бути втішені тим, що очільник Білого дому не пропонував односторонніх поступок чи угод, які могли б підірвати майбутні переговори.

Схоже, що Трамп - людина, яка любить рекламувати себе як миротворця та укладача угод, - залишить Аляску ні тим, ні іншим.

Також немає жодних ознак того, що майбутній саміт за участю президента України Володимира Зеленського відбудеться. Незважаючи на жарт путіна про їхню наступну зустріч "наступного разу в москві".

Хоча Трамп мав менше на кону під час цих переговорів, ніж Україна чи росія, це все одно зашкодить його внутрішньому та міжнародному престижу після попередніх обіцянок, що ця зустріч має лише 25% шансів на провал.

Більше того, президенту довелося зазнати очевидної образи, - Трамп мовчав, коли путін розпочав пресконференцію з розлогих вступних зауважень. Це була суттєва відмінність від звичайної рутини в Овальному кабінеті, коли президент США зазвичай проводить засідання, поки його іноземний колега спостерігає без коментарів.

Хоча Аляска є територією США, путін, здається, більше почувався вдома на території, яку його посадовці люблять називати "російською Америкою" до її продажу США у 19 столітті. Це може дратувати американського президента найближчими днями, як і висвітлення у пресі, яке представить цей саміт як провал.

Головне питання зараз:

Чи все ж таки вирішить Трамп запровадити свої нові санкції проти росії як покарання.

Трамп: росія передала список українських військовополонених для обміну

Президент частково обговорив це питання в дружньому інтерв'ю Fox News перед відльотом, сказавши, що розгляне такий крок "можливо, через два тижні, три тижні". Але враховуючи, що президент пообіцяв "серйозні наслідки", якщо росія не рухатиметься до припинення вогню, така неконкретна відповідь може викликати більше запитань, ніж відповідей.

У залі відчувалося очевидне здивування, коли президенти Трамп і путін залишили трибуну одразу після виступів – не відповівши на жодні запитання.

Члени російської делегації також швидко покинули зал, не відповівши на жодне запитання журналістів.

Це чіткі ознаки того, що коли справа доходить до війни в Україні, Дональд Трамп і володимир путін все ще мають суттєві розбіжності в думках. Зокрема, Дональд Трамп наполягав на припиненні вогню з росією. путін йому цього не дав.

Раніше того ж дня панувала зовсім інша атмосфера. Президент Трамп розстелив червону доріжку для володимира путіна, поставившись до лідера кремля як до почесного гостя. 

російський президент отримав свій момент у центрі уваги геополітичної свідомості, розділивши сцену з лідером наймогутнішої країни світу.

Раніше Трамп погрожував жорсткішим підходом до росії, ультиматумами, дедлайнами та попередженнями про подальші санкції, якщо москва проігнорує заклики до припинення вогню.

"Тріумф путіна на Алясці": Politico проаналізувало зустріч російського диктатора з Трампом

Яка ситуація для України

Те, що щойно сталося в Анкориджі, може здатися багатьом антикульмінаційним, але в Києві будуть зітхання полегшення від того, що не було оголошено жодної "угоди", яка коштувала б Україні території.

Народ України також знатиме, що всі їхні ключові угоди з росією зрештою розірвані. Тому навіть якби про одну з них було оголошено тут, в Анкориджі, вони були б скептично налаштовані.

Однак українців стривожить те, що під час спільного виступу перед ЗМІ володимир путін знову розповів про "корінні причини" конфлікту та заявив, що лише їх усунення призведе до тривалого миру. У перекладі з кремлівської жаргону це означає, що він все ще рішуче налаштований продовжувати первісну мету своєї "спеціальної військової операції" – демонтаж України як незалежної держави.

Три з половиною роки зусиль Заходу не змогли змусити його змінити свою думку, і це тепер підсумовує саміт на Алясці. Невизначеність, яка зберігається після зустрічі, також викликає занепокоєння.

Що буде далі? Чи продовжуватимуться атаки росії безперервно?

Останні кілька місяців спостерігалися низка західних дедлайнів, які приходили та йшли без наслідків, та погроз, які так і не були виконані. Українці розглядають це як запрошення для путіна продовжити свої атаки. Вони можуть сприймати очевидну відсутність прогресу, досягнутого в Анкориджі, у такому ж світлі.

Меланія Трамп написала путіну про викрадених українських дітей: лист передав сам президент США

Павло Зінченко

