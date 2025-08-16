Трамп: росія передала список українських військовополонених для обміну

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія передала йому список з понад тисячі українських військовополонених, яких Київ повинен прийняти. Про це він заявив у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, йдеться про про тисячі ув'язнених, які будуть звільнені.

Президент США також зазначив, що понад тисяча осіб мають бути прийняті українською стороною, а російська влада готова їх звільнити, підкресливши, що тепер рішення мають ухвалити і в Києві.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з особистим листом, у якому порушила питання викрадення українських дітей росією. Цей документ Дональд Трамп передав російському диктатору під час переговорів на Алясці.

Також Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.