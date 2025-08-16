Трамп: росія передала список українських військовополонених для обміну

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 41822 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 68380 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 40016 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 37180 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 36264 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 99878 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 165152 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83528 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 154083 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56579 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.8м/с
77%
753мм
Популярнi новини
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15 серпня, 18:39 • 31268 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 29002 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантівVideo15 серпня, 21:20 • 11611 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 23:40 • 8178 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"01:33 • 54895 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 165204 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 147139 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 154117 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 171755 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 257281 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 2518 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 29143 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 108980 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 190583 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 136590 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Євро
Поїзд
The Guardian

Трамп: росія передала список українських військовополонених для обміну

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія надала йому список з понад тисячі українських військовополонених. Київ має прийняти цих осіб, яких готова звільнити російська влада.

Трамп: росія передала список українських військовополонених для обміну

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія передала йому список з понад тисячі українських військовополонених, яких Київ повинен прийняти. Про це він заявив у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, йдеться про про тисячі ув'язнених, які будуть звільнені.

Президент США також зазначив, що понад тисяча осіб мають бути прийняті українською стороною, а російська влада готова їх звільнити, підкресливши, що тепер рішення мають ухвалити і в Києві.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з особистим листом, у якому порушила питання викрадення українських дітей росією. Цей документ Дональд Трамп передав російському диктатору під час переговорів на Алясці.

Також Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.  

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ