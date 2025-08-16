Трамп: Россия передала список украинских военнопленных для обмена

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 августа, 23:06 • 48673 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 75979 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 45329 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 42215 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 40479 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 102226 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170632 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83972 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158262 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56712 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
73%
753мм
Популярные новости
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 13108 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 10459 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 13724 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 56830 просмотра
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписьюPhoto02:33 • 6724 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170644 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 151335 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158268 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 175552 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 260922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 3736 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 110933 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 192378 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 138228 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 152362 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Евро
Поезд
Хранитель

Трамп: Россия передала список украинских военнопленных для обмена

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия предоставила ему список из более чем тысячи украинских военнопленных. Киев должен принять этих лиц, которых готовы освободить российские власти.

Трамп: Россия передала список украинских военнопленных для обмена

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия передала ему список из более чем тысячи украинских военнопленных, которых Киев должен принять. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, речь идет о тысячах заключенных, которые будут освобождены.

Президент США также отметил, что более тысячи человек должны быть приняты украинской стороной, а российские власти готовы их освободить, подчеркнув, что теперь решение должны принять и в Киеве.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Первая леди США Мелания Трамп обратилась к владимиру путину с личным письмом, в котором подняла вопрос похищения украинских детей россией. Этот документ Дональд Трамп передал российскому диктатору во время переговоров на Аляске.

Также Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев