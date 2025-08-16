Трамп: Россия передала список украинских военнопленных для обмена

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия передала ему список из более чем тысячи украинских военнопленных, которых Киев должен принять. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, речь идет о тысячах заключенных, которые будут освобождены.

Президент США также отметил, что более тысячи человек должны быть приняты украинской стороной, а российские власти готовы их освободить, подчеркнув, что теперь решение должны принять и в Киеве.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Первая леди США Мелания Трамп обратилась к владимиру путину с личным письмом, в котором подняла вопрос похищения украинских детей россией. Этот документ Дональд Трамп передал российскому диктатору во время переговоров на Аляске.

Также Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.