Трамп: Россия передала список украинских военнопленных для обмена
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия передала ему список из более чем тысячи украинских военнопленных, которых Киев должен принять. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, речь идет о тысячах заключенных, которые будут освобождены.
Президент США также отметил, что более тысячи человек должны быть приняты украинской стороной, а российские власти готовы их освободить, подчеркнув, что теперь решение должны принять и в Киеве.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Первая леди США Мелания Трамп обратилась к владимиру путину с личным письмом, в котором подняла вопрос похищения украинских детей россией. Этот документ Дональд Трамп передал российскому диктатору во время переговоров на Аляске.
Также Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.