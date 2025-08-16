$41.450.06
23:06 • 10138 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 14882 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 15824 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 15024 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 18983 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 91611 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 144207 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81235 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 137614 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55629 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Трамп заявив, що не хоче розкривати свої розбіжності з путіним

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з володимиром путіним. Він зазначив, що Україна та президент Зеленський мають погодитися на можливі домовленості.

Трамп заявив, що не хоче розкривати свої розбіжності з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Він про це сказав після саміту, але перед тим, як від'їхати з Аляски.

Ні, я хотів би не робити цього

- сказав Трамп, коли його запитали, чи готовий він публічно заявити про свої розбіжності з путіним.

Він додав: "Думаю, хтось має намір публічно це зробити. Вони розберуться. Але ні, я не хочу цього робити. Я хочу подивитись, чи зможемо ми це зробити. Знаєте, це ще не вирішене питання. І... Україна має погодитись. Тобто президент Зеленський має погодитися".

Доповнення

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

"Зачекайте, це що все?" Реакція світових ЗМІ на підсумки зустрічі Трампа і путіна

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна