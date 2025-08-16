Трамп заявив, що не хоче розкривати свої розбіжності з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче публічно розкривати свої розбіжності з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Він про це сказав після саміту, але перед тим, як від'їхати з Аляски.

Ні, я хотів би не робити цього - сказав Трамп, коли його запитали, чи готовий він публічно заявити про свої розбіжності з путіним.

Він додав: "Думаю, хтось має намір публічно це зробити. Вони розберуться. Але ні, я не хочу цього робити. Я хочу подивитись, чи зможемо ми це зробити. Знаєте, це ще не вирішене питання. І... Україна має погодитись. Тобто президент Зеленський має погодитися".

Доповнення

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

"Зачекайте, це що все?" Реакція світових ЗМІ на підсумки зустрічі Трампа і путіна