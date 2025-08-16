"Зачекайте, це що все?" Реакція світових ЗМІ на підсумки зустрічі Трампа і путіна
Київ • УНН
Іноземні ЗМІ, включаючи The New York Times та Sky News, відреагували на підсумки зустрічі Трампа та путіна на Алясці. Головною темою обговорень стало відсутність згоди щодо припинення вогню в Україні.
Іноземні засоби масової інформації відреагували на підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це повідомляє УНН.
Деталі
The New York Times пише, що "за туманними коментарями було зрозуміло, що двом президентам не вдалося досягти згоди навіть щодо відправної точки, яку намітили Європа, Україна і сам Трамп - припинення вогню".
Sky News: "Якби Трамп і путін вони згадали про припинення вогню, це змінило б характер розмови. Але схоже, до цього ще далеко".
CNN: "Жоден з президентів не відповів на запитання журналістів. Це залишає зміст їхніх переговорів, які обидва співрозмовники охарактеризували як позитивні, невідомим".
The Guardian: "Це було швидко. Дональд Трамп залишив більше питань, ніж відповідей. Він лестив володимиру путіну, але дав дуже мало подробиць про саміт".
Reuters: "Зачекайте, це що, все?".
Нагадаємо
Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.
Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".
На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.