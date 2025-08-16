$41.450.06
23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 141221 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 135473 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Зачекайте, це що все?" Реакція світових ЗМІ на підсумки зустрічі Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Іноземні ЗМІ, включаючи The New York Times та Sky News, відреагували на підсумки зустрічі Трампа та путіна на Алясці. Головною темою обговорень стало відсутність згоди щодо припинення вогню в Україні.

"Зачекайте, це що все?" Реакція світових ЗМІ на підсумки зустрічі Трампа і путіна

Іноземні засоби масової інформації відреагували на підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це повідомляє УНН.

Деталі

The New York Times пише, що "за туманними коментарями було зрозуміло, що двом президентам не вдалося досягти згоди навіть щодо відправної точки, яку намітили Європа, Україна і сам Трамп - припинення вогню".

Sky News: "Якби Трамп і путін вони згадали про припинення вогню, це змінило б характер розмови. Але схоже, до цього ще далеко".

CNN: "Жоден з президентів не відповів на запитання журналістів. Це залишає зміст їхніх переговорів, які обидва співрозмовники охарактеризували як позитивні, невідомим".

The Guardian: "Це було швидко. Дональд Трамп залишив більше питань, ніж відповідей. Він лестив володимиру путіну, але дав дуже мало подробиць про саміт".

Reuters: "Зачекайте, це що, все?".

Нагадаємо

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
The Guardian
The New York Times
Reuters
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна