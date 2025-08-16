$41.450.06
23:06 • 5498 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 11998 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 13242 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 12635 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 16891 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 90298 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 141677 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80951 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 135784 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55513 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Подождите, это все?" Реакция мировых СМИ на итоги встречи Трампа и путина

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Иностранные СМИ, включая The New York Times и Sky News, отреагировали на итоги встречи Трампа и путина на Аляске. Главной темой обсуждений стало отсутствие согласия по прекращению огня в Украине.

"Подождите, это все?" Реакция мировых СМИ на итоги встречи Трампа и путина

Иностранные средства массовой информации отреагировали на итоги встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске. Об этом сообщает УНН.

Детали

The New York Times пишет, что "за туманными комментариями было понятно, что двум президентам не удалось достичь согласия даже по отправной точке, которую наметили Европа, Украина и сам Трамп - прекращение огня".

Sky News: "Если бы Трамп и Путин упомянули о прекращении огня, это изменило бы характер разговора. Но похоже, до этого еще далеко".

CNN: "Ни один из президентов не ответил на вопросы журналистов. Это оставляет содержание их переговоров, которые оба собеседника охарактеризовали как позитивные, неизвестным".

The Guardian: "Это было быстро. Дональд Трамп оставил больше вопросов, чем ответов. Он льстил Владимиру Путину, но дал очень мало подробностей о саммите".

Reuters: "Подождите, это что, все?".

Напомним

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Reuters
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина