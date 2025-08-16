"Подождите, это все?" Реакция мировых СМИ на итоги встречи Трампа и путина
Киев • УНН
Иностранные СМИ, включая The New York Times и Sky News, отреагировали на итоги встречи Трампа и путина на Аляске. Главной темой обсуждений стало отсутствие согласия по прекращению огня в Украине.
Иностранные средства массовой информации отреагировали на итоги встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске. Об этом сообщает УНН.
Детали
The New York Times пишет, что "за туманными комментариями было понятно, что двум президентам не удалось достичь согласия даже по отправной точке, которую наметили Европа, Украина и сам Трамп - прекращение огня".
Sky News: "Если бы Трамп и Путин упомянули о прекращении огня, это изменило бы характер разговора. Но похоже, до этого еще далеко".
CNN: "Ни один из президентов не ответил на вопросы журналистов. Это оставляет содержание их переговоров, которые оба собеседника охарактеризовали как позитивные, неизвестным".
The Guardian: "Это было быстро. Дональд Трамп оставил больше вопросов, чем ответов. Он льстил Владимиру Путину, но дал очень мало подробностей о саммите".
Reuters: "Подождите, это что, все?".
Напомним
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.