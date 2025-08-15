$41.450.06
Зустріч Трампа і путіна: диктатор рф проігнорував запитання про припинення геноциду в Україні

Київ • УНН

 • 42 перегляди

володимир путін проігнорував питання американських журналістів про припинення вбивств мирних жителів України під час зустрічі з Дональдом Трампом. Російський диктатор вдав, що не почув запитання, посміхнувшись і жестикулюючи.

Зустріч Трампа і путіна: диктатор рф проігнорував запитання про припинення геноциду в Україні

російський диктатор володимир путін проігнорував питання американських журналістів щодо вбивств громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на американські ЗМІ.

Деталі

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Також УНН повідомляв, що путін і Трамп вийшли з літаків і потисли один одному руки.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна