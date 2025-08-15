Зустріч Трампа і путіна: диктатор рф проігнорував запитання про припинення геноциду в Україні
Київ • УНН
володимир путін проігнорував питання американських журналістів про припинення вбивств мирних жителів України під час зустрічі з Дональдом Трампом. Російський диктатор вдав, що не почув запитання, посміхнувшись і жестикулюючи.
російський диктатор володимир путін проігнорував питання американських журналістів щодо вбивств громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на американські ЗМІ.
Деталі
Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".
На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.
Нагадаємо
Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.
Також УНН повідомляв, що путін і Трамп вийшли з літаків і потисли один одному руки.