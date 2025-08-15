Встреча Трампа и путина: диктатор рф проигнорировал вопрос о прекращении геноцида в Украине
Киев • УНН
владимир путин проигнорировал вопрос американских журналистов о прекращении убийств мирных жителей Украины во время встречи с Дональдом Трампом. российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса, улыбнувшись и жестикулируя.
Детали
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Напомним
Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.
Также УНН сообщал, что путин и Трамп вышли из самолетов и пожали друг другу руки.