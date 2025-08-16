Трамп заявил, что не хочет раскрывать свои разногласия с путиным

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 12238 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 18758 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 17708 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 16741 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 20345 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 92282 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 145792 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 81426 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 138824 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55702 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
80%
753мм
Популярные новости
Масштабные злоупотребления на 260 миллионов гривен разоблачены в Черкасской области, объявлено 20 подозрений15 августа, 16:20 • 8980 просмотра
Авария пассажирского поезда на Закарпатье: рейс отправился до конечной станции Солотвино15 августа, 16:28 • 12530 просмотра
Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня15 августа, 16:49 • 13849 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 16714 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 7608 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 145789 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 132094 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 138821 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 158239 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 244243 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Чак Шумер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Аляска
Украина
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 101249 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 183623 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 130374 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 145563 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 190965 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Northrop Grumman B-2 Spirit

Трамп заявил, что не хочет раскрывать свои разногласия с путиным

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с владимиром путиным. Он отметил, что Украина и президент Зеленский должны согласиться на возможные договоренности.

Трамп заявил, что не хочет раскрывать свои разногласия с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он сказал в интервью Fox News, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Он об этом сказал после саммита, но перед тем, как отъехать с Аляски.

Нет, я хотел бы не делать этого

- сказал Трамп, когда его спросили, готов ли он публично заявить о своих разногласиях с путиным.

Он добавил: "Думаю, кто-то намерен публично это сделать. Они разберутся. Но нет, я не хочу этого делать. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Знаете, это еще не решенный вопрос. И... Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен согласиться".

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

Российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

"Подождите, это все?" Реакция мировых СМИ на итоги встречи Трампа и путина16.08.2025, 03:14 • 2102 просмотра

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина