Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет публично раскрывать свои разногласия с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он сказал в интервью Fox News, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Он об этом сказал после саммита, но перед тем, как отъехать с Аляски.

Нет, я хотел бы не делать этого - сказал Трамп, когда его спросили, готов ли он публично заявить о своих разногласиях с путиным.

Он добавил: "Думаю, кто-то намерен публично это сделать. Они разберутся. Но нет, я не хочу этого делать. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Знаете, это еще не решенный вопрос. И... Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен согласиться".

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

Российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

