путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом та заявив про якусь домовленість
Київ • УНН
володимир путін заявив про чудовий контакт з Дональдом Трампом та досягнення домовленості. Вона, за його словами, допоможе вибудувати шлях до миру в Україні, усунувши джерела конфлікту.
російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.
Я і президент Трамп маємо чудовий безпосередній контакт. Ми говорили відверто, проводили телефонні розмови...Як я сказав ситуація в Україні пов'язана з загрозами для нашої безпеки, але ми завжди вважали Україну братнім народом
Він заявив, що для того, щоб врегулювати конфлікт на довгі роки потрібно прибрати всі джерела цього конфлікту.
"Це безпековий дисбаланс в Європі та загалом в світі. Я хочу сподіватися, що домовленості яку ми досягнули допоможе нам вибудувати шлях до миру в Україні", - сказав путін.
путін також заявив, що має очікування від Києва та європейських країн.
"Ми очікуємо, що Київ та європейські столиці конструктивно сприймуть це й не будуть робити спроби використовувати перемовини за лаштунками й підривати цю домовленість", - цинічно заявив путін.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором "не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає".