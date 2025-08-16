$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 8150 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 11275 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 11022 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15520 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89421 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 140042 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80700 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134661 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55421 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом та заявив про якусь домовленість

Київ • УНН

 • 776 перегляди

володимир путін заявив про чудовий контакт з Дональдом Трампом та досягнення домовленості. Вона, за його словами, допоможе вибудувати шлях до миру в Україні, усунувши джерела конфлікту.

путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом та заявив про якусь домовленість

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН

Я і президент Трамп маємо чудовий безпосередній контакт. Ми говорили відверто, проводили телефонні розмови...Як я сказав ситуація в Україні пов'язана з загрозами для нашої безпеки, але ми завжди вважали Україну братнім народом

- сказав путін. 

Він заявив, що для того, щоб врегулювати конфлікт на довгі роки потрібно прибрати всі джерела цього конфлікту. 

"Це безпековий дисбаланс в Європі та загалом в світі. Я хочу сподіватися, що домовленості яку ми досягнули допоможе нам вибудувати шлях до миру в Україні", - сказав путін.

путін також заявив, що має очікування від Києва та європейських країн.

"Ми очікуємо, що Київ та європейські столиці конструктивно сприймуть це й не будуть робити спроби використовувати перемовини за лаштунками й підривати цю домовленість", - цинічно заявив путін.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором "не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає".

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європа
Україна