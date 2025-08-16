путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом та заявив про якусь домовленість

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні. Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.

Я і президент Трамп маємо чудовий безпосередній контакт. Ми говорили відверто, проводили телефонні розмови...Як я сказав ситуація в Україні пов'язана з загрозами для нашої безпеки, але ми завжди вважали Україну братнім народом - сказав путін.

Він заявив, що для того, щоб врегулювати конфлікт на довгі роки потрібно прибрати всі джерела цього конфлікту.

"Це безпековий дисбаланс в Європі та загалом в світі. Я хочу сподіватися, що домовленості яку ми досягнули допоможе нам вибудувати шлях до миру в Україні", - сказав путін.

путін також заявив, що має очікування від Києва та європейських країн.

"Ми очікуємо, що Київ та європейські столиці конструктивно сприймуть це й не будуть робити спроби використовувати перемовини за лаштунками й підривати цю домовленість", - цинічно заявив путін.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором "не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає".