путин заявил, что у него прекрасный контакт с Трампом и указал о некой договоренности

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Я и президент Трамп имеем отличный непосредственный контакт. Мы говорили откровенно, проводили телефонные разговоры... Как я сказал, ситуация в Украине связана с угрозами для нашей безопасности, но мы всегда считали Украину братским народом - сказал Путин.

Он заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на долгие годы, нужно убрать все источники этого конфликта.

"Это дисбаланс безопасности в Европе и в целом в мире. Я хочу надеяться, что договоренности, которую мы достигли, поможет нам выстроить путь к миру в Украине", - сказал путин.

путин также заявил, что имеет ожидания от Киева и европейских стран.

"Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы конструктивно воспримут это и не будут делать попытки использовать переговоры за кулисами и подрывать эту договоренность", - цинично заявил путин.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет".