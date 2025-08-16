путин заявил, что у него прекрасный контакт с Трампом и указал о некой договоренности
Киев • УНН
владимир путин заявил о прекрасном контакте с Дональдом Трампом и достижении договоренности. Она, по его словам, поможет выстроить путь к миру в Украине, устранив источники конфликта.
российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
Я и президент Трамп имеем отличный непосредственный контакт. Мы говорили откровенно, проводили телефонные разговоры... Как я сказал, ситуация в Украине связана с угрозами для нашей безопасности, но мы всегда считали Украину братским народом
Он заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на долгие годы, нужно убрать все источники этого конфликта.
"Это дисбаланс безопасности в Европе и в целом в мире. Я хочу надеяться, что договоренности, которую мы достигли, поможет нам выстроить путь к миру в Украине", - сказал путин.
путин также заявил, что имеет ожидания от Киева и европейских стран.
"Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы конструктивно воспримут это и не будут делать попытки использовать переговоры за кулисами и подрывать эту договоренность", - цинично заявил путин.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет".