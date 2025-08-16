$41.450.06
23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Публікації
"Тріумф путіна на Алясці": Politico проаналізувало зустріч російського диктатора з Трампом

Київ • УНН

 • 560 перегляди

російський диктатор володимир путін був задоволений зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Politico зазначає, що путін отримав максимум від цієї зустрічі, не погодившись на серйозні поступки.

"Тріумф путіна на Алясці": Politico проаналізувало зустріч російського диктатора з Трампом

російський диктатор володимир путін мав вагомі підстави виглядати задоволеним своєю зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Про це у своїй статті пише міжнародний оглядач Politico Джеймі Деттмер, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначає, що від моменту, коли Трамп і путін вийшли з літаків на авіабазі поблизу Анкориджа їхнє публічне спілкування було помітно дружнім - президент США аплодував російському правителю, вони обмінювалися посмішками, поплескали один одного по плечу, жваво і "помітно дружньо" розмовляли на червоній доріжці.

А потім, після польоту американських військових, попри протокол, путін несподіванно сів в автомобіль президента США - щоб розділити поїздку на лімузині на доленосний саміт

- йдеться у матеріалі.

Вказується, що російський лідер здавався задоволеним, "і це було цілком логічним". Підготовка до саміту супроводжувалася численними тривожними прогнозами від чиновників, дипломатів та експертів: зростали побоювання, що путін "перехитрить" Трампа, що дозволить йому зробити гігантські кроки у просуванні своєї мети – підкорити Україну, повернути їй статус російського васала – і розбити і без того крихкий західний альянс, поставивши Америку в конфлікт з Києвом та її європейськими союзниками.

Хоча цього не сталося, і Україна не була продана, путін, схоже, все ж таки отримав максимум від цієї зустрічі. Він прибув на зустріч, незважаючи на те, що є розшукуваним за воєнні злочини, і був зустрінутий на американській землі як друг, а не як лідер держави-ізгоя, яка вторглася на територію суверенного сусіда

- пише автор.

За його словами, путін "отримав усе це, не погодившись заздалегідь на якісь серйозні поступки, включаючи припинення вогню, – і покинув Анкоридж, не погодившись на перемир'я".

"Незважаючи на те, що Трамп під час їхньої спільної прес-конференції заявив, що його російський колега прагне врятувати тисячі життів. Очевидно, не дуже", - резюмує журналіст.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розповів про тригодинну зустріч із володимиром путіним на Алясці, заявивши, що досягнуто значного прогресу, хоча офіційної угоди укладено не було. Тепер, за його словами, усе залежить від дій українського президента Володимира Зеленського.

"Десять з десяти": Трамп оцінив саміт з путіним на Алясці16.08.25, 03:47 • 4720 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ