"Тріумф путіна на Алясці": Politico проаналізувало зустріч російського диктатора з Трампом

російський диктатор володимир путін мав вагомі підстави виглядати задоволеним своєю зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Про це у своїй статті пише міжнародний оглядач Politico Джеймі Деттмер, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначає, що від моменту, коли Трамп і путін вийшли з літаків на авіабазі поблизу Анкориджа їхнє публічне спілкування було помітно дружнім - президент США аплодував російському правителю, вони обмінювалися посмішками, поплескали один одного по плечу, жваво і "помітно дружньо" розмовляли на червоній доріжці.

А потім, після польоту американських військових, попри протокол, путін несподіванно сів в автомобіль президента США - щоб розділити поїздку на лімузині на доленосний саміт - йдеться у матеріалі.

Вказується, що російський лідер здавався задоволеним, "і це було цілком логічним". Підготовка до саміту супроводжувалася численними тривожними прогнозами від чиновників, дипломатів та експертів: зростали побоювання, що путін "перехитрить" Трампа, що дозволить йому зробити гігантські кроки у просуванні своєї мети – підкорити Україну, повернути їй статус російського васала – і розбити і без того крихкий західний альянс, поставивши Америку в конфлікт з Києвом та її європейськими союзниками.

Хоча цього не сталося, і Україна не була продана, путін, схоже, все ж таки отримав максимум від цієї зустрічі. Він прибув на зустріч, незважаючи на те, що є розшукуваним за воєнні злочини, і був зустрінутий на американській землі як друг, а не як лідер держави-ізгоя, яка вторглася на територію суверенного сусіда - пише автор.

За його словами, путін "отримав усе це, не погодившись заздалегідь на якісь серйозні поступки, включаючи припинення вогню, – і покинув Анкоридж, не погодившись на перемир'я".

"Незважаючи на те, що Трамп під час їхньої спільної прес-конференції заявив, що його російський колега прагне врятувати тисячі життів. Очевидно, не дуже", - резюмує журналіст.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розповів про тригодинну зустріч із володимиром путіним на Алясці, заявивши, що досягнуто значного прогресу, хоча офіційної угоди укладено не було. Тепер, за його словами, усе залежить від дій українського президента Володимира Зеленського.

