"Десять з десяти": Трамп оцінив саміт з путіним на Алясці
Київ • УНН
Дональд Трамп оцінив саміт з володимиром путіним на Алясці на 10 з 10. Повне порозуміння щодо припинення вогню в Україні не було досягнуто.
Президент Дональд Трамп заявив, що оцінює зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним на 10 з 10. Про це повідомив кореспондент FOX , передає УНН.
Повідомляється, що Дональд Трамп записав інтерв'ю Fox News, і ведучий Шон Ганніті запитав його, як би він оцінив саміт з володимиром путіним.
За даними телеканалу, президент США відповів: "За шкалою від одного до десяти я сьогодні ставлю 10".
Доповнення
Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".
російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.
путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США.
Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.
Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершився.
Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.