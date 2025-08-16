"Десять з десяти": Трамп оцінив саміт з путіним на Алясці

Президент Дональд Трамп заявив, що оцінює зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним на 10 з 10. Про це повідомив кореспондент FOX , передає УНН.

Повідомляється, що Дональд Трамп записав інтерв'ю Fox News, і ведучий Шон Ганніті запитав його, як би він оцінив саміт з володимиром путіним.

За даними телеканалу, президент США відповів: "За шкалою від одного до десяти я сьогодні ставлю 10".

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США.

Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.

Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершився.

Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.